¿Nieve y lluvias en la antesala de la primavera?: qué esperar en la cordillera de Neuquén y Río Negro

Aunque la primavera está por comenzar, la cordillera patagónica podría volver a cubrirse de blanco este fin de semana. Se esperan precipitaciones en altura y lluvias en los valles, un escenario que sorprende en los últimos días del invierno en Neuquén y Río Negro.

El meteorólogo Rodolfo Merlino explicó a Diario RÍO NEGRO que desde las 20 del viernes 29 de agosto y hasta la madrugada del lunes 1 de septiembre se registrarían nevadas intermitentes en los sectores altos, acompañadas de lluvias y lloviznas en zonas bajas.

El pronóstico extendido de Meteored indica que en San Martín de los Andes habrá lluvias débiles durante, con temperaturas entre 7 °C y 11 °C.

En Bariloche, se esperan condiciones similares con máximas cercanas a 9 °C y mínimas de 6 °C.

En cambio, Villa La Angostura presentará cielo parcialmente nuboso y temperaturas entre 2 °C y 13 °C, sin precipitaciones significativas.

Las nevadas tardías, un clásico cordillerano que sorprende a turistas y desafía a los viajeros

Este regreso de la nieve en la antesala de la primavera no es inusual en la región cordillerana, donde los cambios bruscos de tiempo suelen extender el invierno más allá de lo esperado. Para el turismo, puede ser una sorpresa positiva, ya que las nevadas tardías suelen mejorar las condiciones de los centros de esquí en septiembre, un mes en el que la actividad suele comenzar a disminuir.