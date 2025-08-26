ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

Tormenta de Santa Rosa: fuertes lluvias, rayos y ráfagas azotarán Neuquén y Río Negro este sábado

La tradicional tormenta de Santa Rosa llega acompañada de ciclogénesis, fenómeno que podría intensificar las precipitaciones y el viento en la región.

Redacción

Por Redacción

Neuquén y Río Negro vivirán un cierre de agosto con tormentas intensas.

Neuquén y Río Negro vivirán un cierre de agosto con tormentas intensas.

Con el cierre de agosto, la tradicional tormenta de Santa Rosa volverá a hacerse sentir en Argentina, y este año llega acompañada de un fenómeno de ciclogénesis que podría intensificar sus efectos. Tras días de sol y temperaturas agradables, Neuquén y Río Negro se prepara para un brusco cambio en el clima.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la región experimentará lluvias significativas, chaparrones y tormentas eléctricas a partir del viernes 29, que se prolongarán hasta el sábado 30 de agosto.

En Neuquén, se esperan temperaturas máximas de 21 °C y mínimas de 5 °C con ráfagas de hasta 58 km/h, mientras que en Río Negro las máximas rondarán los 21 °C y las mínimas los 4 °C, con ráfagas que podrían superar los 58 km/h.

Los especialistas señalan que la combinación de aire cálido y húmedo que choca con un frente frío será la responsable de la inestabilidad, y advierten que este año el fenómeno podría estar entre los más intensos de los últimos tiempos.

Santa Rosa 2025: entre mito y ciencia, la tormenta sigue marcando el calendario climático del país

Tras la tormenta, se prevé un gradual descenso de las precipitaciones y un aumento de la presión atmosférica, aunque el domingo continuará con cielo cubierto y viento sostenido en ambas provincias.

La histórica coincidencia entre tradición y estadística refuerza la expectativa: más del 50 % de los años, alrededor del 30 de agosto, se registraron tormentas significativas en distintas zonas del país, informó Infobae.


Temas

Ciclogénesis

Clima

Neuquén

Pronóstico del Tiempo

Río Negro

Con el cierre de agosto, la tradicional tormenta de Santa Rosa volverá a hacerse sentir en Argentina, y este año llega acompañada de un fenómeno de ciclogénesis que podría intensificar sus efectos. Tras días de sol y temperaturas agradables, Neuquén y Río Negro se prepara para un brusco cambio en el clima.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios