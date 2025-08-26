Tormenta de Santa Rosa: fuertes lluvias, rayos y ráfagas azotarán Neuquén y Río Negro este sábado

Con el cierre de agosto, la tradicional tormenta de Santa Rosa volverá a hacerse sentir en Argentina, y este año llega acompañada de un fenómeno de ciclogénesis que podría intensificar sus efectos. Tras días de sol y temperaturas agradables, Neuquén y Río Negro se prepara para un brusco cambio en el clima.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la región experimentará lluvias significativas, chaparrones y tormentas eléctricas a partir del viernes 29, que se prolongarán hasta el sábado 30 de agosto.

En Neuquén, se esperan temperaturas máximas de 21 °C y mínimas de 5 °C con ráfagas de hasta 58 km/h, mientras que en Río Negro las máximas rondarán los 21 °C y las mínimas los 4 °C, con ráfagas que podrían superar los 58 km/h.

Los especialistas señalan que la combinación de aire cálido y húmedo que choca con un frente frío será la responsable de la inestabilidad, y advierten que este año el fenómeno podría estar entre los más intensos de los últimos tiempos.

Santa Rosa 2025: entre mito y ciencia, la tormenta sigue marcando el calendario climático del país

Tras la tormenta, se prevé un gradual descenso de las precipitaciones y un aumento de la presión atmosférica, aunque el domingo continuará con cielo cubierto y viento sostenido en ambas provincias.

La histórica coincidencia entre tradición y estadística refuerza la expectativa: más del 50 % de los años, alrededor del 30 de agosto, se registraron tormentas significativas en distintas zonas del país, informó Infobae.