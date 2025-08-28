«No hay plata»: la respuesta de Nación a una mujer que perdió su familia en un choque en la Ruta 151

El accidente fatal ocurrido en julio pasado en la Ruta 151, a la altura de Catriel, dejó una familia destrozada y volvió a poner bajo la lupa los reclamos por el deterioro de la traza. “En este accidente perdí a mis dos hijos, a mi mamá y mi hermana por el mal estado de la ruta. A mi causa no la llamo ‘accidente’, la llamo ‘asesinato político’”, reclamó Joa Hernández en diálogo con RÍO NEGRO RADIO.

Ruta 151: la tragedia que destapó la bronca de una familia destrozada

La familiar de las víctimas contó que se realizaron gestiones para mejorar la seguridad vial. “Los intendentes de 25 de Mayo y Catriel fueron a Buenos Aires a llevar el petitorio y la respuesta de Nación fue que ‘no hay plata’”, expresó.

“Nosotros siempre tenemos que viajar al valle y usamos la ruta siempre”, remarcó Hernández, quien sostuvo que las condiciones «la ruta del petróleo» son intransitables.

El choque fatal sobre la Ruta 151 ocurrió en medio de una nevada. (Foto gentileza Catriel On Line)

“Las banquinas están totalmente altísimas, hay pozos por todos lados, está hundida por los camiones, es un peligro totalmente”, indicó.

También desmintió que su madre circulaba a alta velocidad. “Es mentira que manejaba fuerte. Era muy prudente para manejar. No nos merecíamos esto. Esto le puede pasar a cualquiera y nos toca pasarlo a nosotros”, lamentó.

“Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias”, advirtió por las víctimas de la Ruta 151

Ante el dolor, Hernández anticipó que volverán a manifestarse. “He estado en contacto con muchos sindicatos porque esto no puede seguir así. Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias”, advirtió.

Al mismo tiempo, remarcó la situación de quienes transitan a diario la Ruta 151. “Esas familias deben estar con el corazón en la boca siempre”, dijo en referencia a los trabajadores que dependen de la traza para llegar a los yacimientos y al Alto Valle.

Cómo fue el choque en el que murió una familia oriunda de la Pampa

El choque ocurrió el sábado 26 de julio, en medio del temporal de nieve que afectó a Neuquén y Río Negro, un Volkswagen Gol en el que viajaba la familia de Hernández impactó de frente contra un camión Mercedes Benz con semirremolque. El choque ocurrió en el kilómetro 921, en la zona conocida como “La Escondida”, cercana al ingreso al yacimiento Entre Lomas.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Susana Mirta Rojas, de 62 años, quien conducía el auto; Milagros Abigail Segura, de 20; Maikol Fabián Monzón, de 19; y Luz Aranza Ibarra, de 7 años. El camionero resultó ileso y las tareas de rescate demandaron la intervención de bomberos con equipos hidráulicos.