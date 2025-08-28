Rutas, represas y PIAP: qué respondió Guillermo Francos al ser consultado por Neuquén en Diputados

El informe de gestión que ayer presentó el jefe de Gabinete Guillermo Francos ante la Cámara de Diputados dejó algunas definiciones y datos de relevancia para la provincia de Neuquén, como el mantenimiento de las rutas, las situación de las obras públicas a cargo de la Nación y la discusión por las concesiones de las represas hidroeléctricas.

La exposición del ministro coordinador se dio en una semana compleja para el Gobierno, todavía sacudido por el escándalo que despertaron los audios de Diego Spagnuolo sobre supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), de la que era titular.

En ese contexto, Francos fue sometido a un prolongado cuestionario en la que fue su segunda visita a la Cámara baja para repasar, argumentar y en cierta forma defender la marcha de la gestión.

Rutas nacionales y puente La Rinconada: qué contestó Guillermo Francos

En cuanto a Neuquén, uno de los interrogantes que debió responder fue sobre el estado del mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan la provincia, considerando la reciente decisión del Gobierno de disolver la Dirección Nacional de Vialidad. La pregunta se la formuló el diputado nacional del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Osvaldo Llancafilo.

Dijo que la conservación de las rutas se está ejecutando «como cada año» con el Plan Integral de Mantenimiento Invernal (PIMI) que tiene como principal finalidad «asegurar la transitabilidad en las rutas nacionales y la seguridad de los usuarios y el nivel de servicio en las rutas nacionales y pasos internacionales afectados por los inconvenientes generados por las nevadas, bajas temperaturas y vientos».

Al ser interrogado sobre la esperada inauguración del puente La Rinconada en la Ruta 40, que en su último paso por Diputados anunció para este mes de agosto, dijo que aún se encuentra en obra y dio una nueva fecha.

«Se encuentra en preparación de todos los trabajos previos para el hormigonado que se espera realizar en la primera semana de septiembre. Considerando todos los trabajos que se están llevando a cabo y si no hay factores climatológicos que lo demoren, se espera que para fines del mes de octubre se encuentre finalizada la obra de acuerdo a lo establecido en la última modificación«, precisó.

Concesiones hidroeléctricas, regalías y canon, en el temario de Francos

Otro de los puntos consultados, también por Llancafilo, fue la situación de las represas ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén que se encuentran con sus concesiones vencidas y próximas a ser licitadas, para concretar su reprivatización. Estas son El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados, Piedra del Águila y Alicurá.

Francos explicó que todas las concesionarias actuales «presentaron en tiempo y forma la carta de adhesión», por la cual «continuarán operando como fecha máxima hasta el 31 de diciembre de este año» o bien, hasta «el perfeccionamiento del Concurso Público Nacional e Internacional» para las hidroeléctricas, lo que ocurra primero.

Abordó además la cuestión de la participación de las provincias en el proceso, las regalías que cobrarán y el pago del canon por el uso del agua que tanto Neuquén como Río Negro instauraron por medio de sus legislaturas.

Respecto a las regalías, indicó que las provincias recibirán un monto «por todos los conceptos remunerados», como se adelantó en los pliegos. A su vez, explicó que «la concesionaria podrá resultar obligada al pago de un Canon por el Uso del Recurso Hídrico hasta un máximo de 2%, determinado como límite máximo y compartido» por ambos distritos.

Guillermo Francos sobre la PIAP y una esperada obra para Villa La Angostura

El jefe de Gabinete fue interrogado también por la actualidad de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), hoy enfrascada en acusaciones cruzadas entre el Gobierno nacional y el provincial por la falta de financiamiento para mantenerla y, luego, volverla operativa.

Dijo que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), como propietaria de complejo, «trabaja desde hace más de un año junto a ENSI y distintos actores interesados en un plan integral de reactivación a largo plazo», el cual contempla «la definición de la fuente de financiamiento, el reacondicionamiento de la planta, su posterior puesta en marcha y operación y comercialización del agua pesada para usos industriales y nucleares».

«Una vez asegurado el financiamiento para el reacondicionamiento, se estima que las tareas de mejora demandarán aproximadamente dos años. A partir de entonces, la planta estará en condiciones de iniciar su puesta en marcha y producción», aclaró.

Finalmente, se refirió al estado de avance de la obra de tendido de alta tensión ALIPIBA II para incorporar a Villa La Angostura al sistema interconectado nacional y dijo que el avance global de la obra es del 10,7%, con un plazo de finalización de 24 meses desde la fecha de reactivación.

Sin embargo, mencionó que «actualmente se están estudiando alternativas de financiación y traspaso a la provincia«.