No hay restricciones para cargar combustible en la Región Sur

En Valcheta, la venta de combustible no tiene cupo. Foto: Gentileza.

“Hoy estamos vendiendo combustible con normalidad. No sabemos que puede pasar en los próximos días” señalaron desde las distintas estaciones de expendio de combustible de la zona.

Mariana Di Clérico, propietaria de la estación de servicios ubicada a la vera de la ruta nacional 23, en Valcheta, detalló que para marzo tiene un cupo asignado por la petrolera YPF que todavía no termino de vender. “Estamos brindando el servicio con normalidad. No hay cupo de carga. Por ahora estamos bien y todavía con algo de reserva, de acuerdo al cupo que nos asignaron para este mes. No sabemos que puede pasar más adelante» afirmó.

Desde la única estación de servicio de Los Menucos, señalaron que “ayer se nos terminó el gas oíl Infinita, pero estamos esperando la llegada de un camión”. Las mismas fuentes aclararon que “la venta para vehículos es normal. No estamos vendiendo en bidones”.

En Jacobacci, la venta de combustible también es normal. Foto: José Mellado.

En Jacobacci el abastecimiento también es normal. “Hasta ahora no hemos tenido problemas. Estamos bien con el cupo mensual que nos asignaron. Esperemos que todo siga igual” afirmó Jorge Lavín.