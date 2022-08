¿Ocultan hallazgos de antepasados mapuches? , la controversia después de dar con la mujer de la canoa

El hallazgo tiene características que lo hacen especial, sin embargo, no es el único y según científicos el conflicto político con el pueblo mapuche pondría un velo sobre las investigaciones arqueológicas en el territorio. Foto: Gentileza.

El descubrimiento de una mujer enterrada en una canoa hace 900 años cerca de San Martín de los Andes desató interés en la sociedad. El hallazgo tiene características que lo hacen especial, sin embargo, no es el único y según científicos, el conflicto político con el pueblo mapuche pondría un velo sobre las investigaciones arqueológicas en el territorio.

En 2017, el arqueólogo Alberto Pérez encontró en el sitio arqueológico Newen Antug el cuerpo de una mujer joven, contenido dentro de una pieza de madera que había sido ahuecada con uso de fuego.

Recurrió a la docente de dendrología e investigadora en la Universidad del Comahue en San Martín de los Andes, Andrea Medina, para que participe en la investigación determinando la procedencia de la madera de la canoa. “Pudimos hacerlo a raíz nuestra especialización en el tema y la xiloteca, la colección que usamos para funciones docentes y como materiales de referencia para la asistencia de este tipo de trabajos”, explicó Medina.

La científica aseguró que este hallazgo tiene un interés espectacular ya que es único y especial porque es el descubrimiento más antiguo, el primer hallazgo de un entierro de este modo, y el más austral en todo el continente. “Sin embargo, el arqueólogo tiene trabajos con dataciones de 1350 años atrás”, afirmó.

Medina señaló que, según las investigaciones de Pérez, “los mapuches fueron el pueblo indígena más numeroso de Chile y según estudios, habitaban en centro y sur de Chile y suroeste argentino desde hace casi mil años, todo con respaldo científico”.

¿Entonces, qué pasa con los descubrimientos que no llegan al ojo público?. La docente de la UNC comentó que “en la ciencia que suele sucede que la gente se entera cuando un investigador logra publicar en una revista de alcance internacional”. “Pero todos estos trabajos están publicados en revistas, solo que no ha llegado a tener el impacto que llego a tener en este caso”, agregó.

El conflicto político y territorial con el pueblo mapuche continua en la provincia, “seguramente este conflicto tiene muchísimo que ver con que no lleguen al público estos descubrimientos”, afirmó Medina. “Por algo es un pueblo del cual existe un desconocimiento y negación, y el no querer conocer el pasado del todo”, afianzó.

«Este investigador (Pérez) tiene más de 50 trabajos que no han salido a la luz, por esto, este nuevo hallazgo está poniendo luz sobre cosas muy delicadas y dolorosas sobre nuestro pasado, hechos que es más fácil no asumirlos o no verlos”, relató la licenciada.

Medina consideró que es posible que haya renacido un interés por estas comunidades, por lo que seguramente se trabaje nuevamente en el territorio. “Es muy probable que hayas muchos más, este hallazgo ronda los 900 años y él ha encontrado evidencia de ocupación humana en la zona hace 10 mil”, manifestó.