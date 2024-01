Ola de calor: alerta por temperaturas extremas y tormentas en Neuquén y Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó esta tarde un alerta amarillo por temperaturas extremas en grandes sectores de Neuquén y Río Negro a partir de las 18 de este 1 de enero y hasta la misma hora de mañana martes 2. Además también rige otro alerta amarillo para todo el este de Río Negro por tormentas fuertes.

Durante la tarde de este lunes el termómetro trepó por encima de los 35 y para el resto de las semana se esperan condiciones similares, con un pico cercano a los 40 grados el próximo miércoles.

Las temperaturas extremas por las que lanzó el alerta amarillo el SMN pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

La advertencia del organismo nacional incluye el Alto Valle de Neuquén y Río Negro (departamentos Confluencia y General Roca).

Alerta por temperaturas extremas en Neuquén: los departamentos afectados

En Neuquén también están bajo alerta (además de Confluencia) los departamentos de Pehuenches, Añelo, Zapala, Picún Leufú, Catán Lil, Collón Cura, y Huiliches, Lácar y los Lagos en la zona de la Cordillera.

Alerta por temperaturas extremas en Río Negro: los departamentos afectados

En Río Negro también están bajo alerta amarillo por temperaturas extremas (además de General Roca) los departamentos de El Cuy, Pilcaniyeu, Bariloche, Ñorquinco, 25 de Mayo y Nueve de Julio.

Tormentas en Viedma, San Antonio y Las Grutas

El SMN había emitido este lunes por la mañana un alerta amarillo debido a la llegada de tormentas que se espera afecten al área este de la provincia de Río Negro, acompañadas por condiciones climáticas adversas para las localidades de Viedma, San Antonio y Las Grutas.

Se espera que las tormentas vengan acompañadas de ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y una abundante caída de agua en cortos períodos.

Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 15 y 30mm, pudiendo superarse en áreas puntuales.

La alerta rige para la noche del lunes en el noreste y la tarde del martes alcanza a Viedma y Las Grutas.

Qué significa la alerta amarilla y recomendaciones:

Según el SMN la alerta amarilla señala posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

-No saques la basura, retira objetos que impidan que el agua escurra.

-Evitá actividades al aire libre.

-No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

-Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

-Estate atento ante la posible caída de granizo.

-Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias.

Se aconseja estar atento a las actualizaciones meteorológicas para recibir información oportuna sobre la evolución de las condiciones climáticas en la región.