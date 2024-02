Ollas vacías y filas de «hambre» en Río Negro: comedores sin alimentos y niños sin comer

La incertidumbre es total. Los últimos no saben si llegarán a comer y las cocineras hacen malabares para llenar «tapers». Quienes se encargan de las compras no salen de su asombro por el alza constante de los precios. Más de 30.000 pesos cuesta una caja de leche en polvo. No alcanza para la garrafa, que hoy supera los 11.000 pesos.

Las organizaciones sociales, asociaciones civiles y religiosas que administran comedores y merenderos comunitarios hace tiempo vienen denunciando la interrupción en la entrega de alimentos y mercadería por parte de Nación. Ahora, todo es sequía, por lo menos desde noviembre.

Con pesar, la realidad los obliga a aprender cotidianamente a fuerza de dolor a gestionar la pobreza y a tener que decir y decirse: “Hasta acá llegamos”. Las cocineras aprendieron a “rascar la olla”. A multiplicar. A repartir, a ajustar porciones. A cambiar leche por agua.

La falta de alimentos en los comedores agrava la situación de hambre de cientos de miles en los barrios y solo perjudica a los que dependen de estas instituciones para tener un plato de comida en su mesa.

Claudia está a cargo del comedor y merendero “Corazones Felices” de la CCC de barrio Nuevo, ubicado en Rosario de Santa Fe al 4323. “Somos cinco compañeras que trabajamos en este proyecto y la realidad de hoy es que no damos abasto con los insumos. Tuvimos que reducir la cantidad de familias que acceder a la copa de leche, porque la ayuda que recibimos es poca y las familias son muchas”, comentó la mujer. Dijo que cada vez es más la demanda espontánea.

Los propios trabajadores y promotores de estos espacios han tenido que llegar a hacer rifas y actividades para juntar fondos y costear los alimentos. “Es lamentable porque para que nadie se quede sin la merienda, le tenemos que dar solo un poco, pero sabiendo que son muchos chicos en una sola familia”, admitió.

“Hasta diciembre podían mantener 57 familias. Ahora le damos a 36 familias, con cinco a ocho integrantes por familia” Claudia, comedor y merendero «Corazones felices» en barrio Nuevo

Cuando no hay para la leche, se da té y mate cocido como reemplazo. A unas cuadras, queda “Corazón Solidario”, el comedor ubicado en Perito Moreno 3135 de barrio Nuevo. Entrega por día 400 viandas diarias, almuerzo, cena y merienda. La fuente de ingresos de este comedor, que es Asociación Civil, es la de donaciones.

“La realidad es que hoy vivimos en una triste situación, debido a la falta de insumos cada día cuesta mucho más. Por la economía de hoy ya no llegan las donaciones como era antes, la propia gente te dice este mes no va a poder colaborar por que esta todo muy caro”, comentó Florencia, presidenta de la institución.

“La gente hace la cola y se da hasta que se termina. Muchas veces queda gente sin su comida o merienda” Florencia, presidenta Asociación Civil «Corazón Solidario»

Agregó que los salarios no alcanzan y los precios están por las nubes. Saben porque la gente les comenta que es casi imposible conseguir trabajo. Con la crisis y la inflación, la cantidad de comensales aumenta espontáneamente mes a mes. “Hasta el momento venimos sosteniendo esto con mucho esfuerzo nuestro trabajo solidario”, dijo la referente.

En Cipolletti, la situación es similar. Fran trabaja en el comedor “Rayito de luz” del barrio 2 de Febrero. Allí, hasta el Municipio recortó toda la ayuda que tenían“, sentenció el joven. Dijo que subsisten con la venta de cosas dulces para poder costear las verduras, la harina o el gas. Ya a finales de 2023, por lo menos siete familias se quedaban sin comer.

«El máximo de comensales en noviembre fue de 100 personas. Hoy por hoy no tenemos nada como para elaborar una merienda” Fran, comedor barrio 2 de Febrero en Cipolletti

El panorama se recrudece en tiempos de vacaciones y receso escolar, ya que muchos niños accedían a la merienda en la escuela, ahora eso no sucede, lo que sube la demanda. “La situación de los vecinos con respecto a la comida es crítica y más ahora que los alimentos están carísimos”, comentó Fran.

Dato 79 comedores y merenderos había al finalizar 2023 solo en la localidad de General Roca, según datos del Municipio de la ciudad.

Filas de la «pobreza»

Organizaciones sociales reclamaron ante la falta de alimentos ayer frente al Ministerio de Capital Humano de la Nación. Con una «Fila de la pobreza» buscaron presionar ante la falta de soluciones directas a las necesidades derivadas de la crisis económica.

La movilización surgió como respuesta a las declaraciones de la ministra Sandra Pettovello, quien anunció la semana pasada que atendería «una por una» a las personas que sufren hambre, buscando evitar «intermediarios» en la asistencia.

Causas judiciales y una Ley nacional que ordena

El dirigente social Juan Grabois denunció penalmente ayer a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por «incumplimiento de los deberes de funcionario público» por «no disponer la entrega de alimentos» en comedores barriales y comunitarios.

Por otro lado, la defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, y el Defensor adjunto, Juan Facundo Hernández, presentaron una acción judicial para que no se suspenda la entrega de alimentos secos a comedores y merenderos de todo el país. El expediente está ahora en manos del juez Contencioso Administrativo Federal, Esteban Furnari.

Según explicaron desde ese organismo, en medio de los cambios del Ministerio de Capital Humano, que modifica la modalidad de provisión de alimentos a comedores y merenderos, se discontinuó la entrega de mercadería, desde noviembre aproximadamente. Ante esa situación, piden que en la trascisión, se garantice el alimento a cientos de miles de niños, niñas y adolescentes.

En Argentina existe la Ley 25.724, que crea el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación, destinado a cubrir los requisitos nutricionales de niños hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años en situación de pobreza; por lo que es un deber «indelegable» del Estado.