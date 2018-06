Operativo Cutral Co: Cuando la dictadura se llevó a los estudiantes

Esta instancia aún no llegó a ser ventilada en juicio y muchos integran la nómina de desaparecidos de la región.

Desaparecieron docentes y estudiantes de Servicio Social

“Tenía 21 años y rendí libre la carrera sólo para no escuchar que tomaban lista y no quedaba nadie”, reflexionó Mirta Agostino, compañera de estudios de las alumnas del último año de Servicio Social de la UNC.

En junio de 1976 desaparecieron docentes y estudiantes que terminaban el cuarto año de Servicio Social.

Se enteró en las escalinatas de la Universidad cuando funcionaba en Belgrano y Salta (Neuquén) y “llegó Mirta Tronelli con su papá y me avisó que se habían llevado a Cecilia (Vecchi) y que ellos la estaban buscando”, describió.

“Cuando me presenté en la comisaría (de Cipolletti) blanqueaba la helada; no supe que había pasado con la carrera hasta que en (el centro clandestino) La Escuelita escuché a Susana (Mujica) y a Cecilia; después a Alicia (Pifarré), Mirta Tronelli y a Élida. A Nora no la escuché pero la ví cuando nos llevaban de la U9” de Neuquén hasta el avión que esa noche trasladó a los secuestrados hacia Bahía Blanca, explicó Gladis Sepúlveda.

Gladis tenía 24 años y cursaba la práctica del último año de Servicio Social, vivía en Cipolletti y era no docente universitaria.

“Me acuerdo que se habían ido profesores como Luis Frün, que se le presentó la patota -de Tetu- y le dijo que renunciara o era boleta, y se fue hasta sin cobrar el sueldo”, describió.

“En la madrugada del sábado vinieron por mí. Ya se habían llevado a Mirta y a Cecilia; no pensaba encontrar a Nora y entonces me di cuenta que había otras personas secuestradas”, dijo Elida Sifuentes, también alumna del último año de Servicio Social.

Nora fue liberada varios días después del secuestro y la tortura en Bahía Blanca.

“No pensaba que me iban a ir a buscar; así como no pensaba que Cecilia no iba a volver”, explicó.

Vecchi era alumna de la UNC y maestra en Cinco Saltos de la escuela especial.

El día de su secuestro sus compañeras docentes la esperaron toda la tarde para una función de títeres en el cine de la Asociación Española para una actividad a beneficio de los chicos; pero nunca regresó de Neuquén.

Nora tenía 22 años, vivía en Cinco Saltos igual que Cecilia . “Sostener la vida cotidiana era una cosa de locos; fui a casa de Cecilia a pesar de que tenía mucho miedo porque me dijeron que me iban a vigilar . Y esa casa era la desolación”, describió.

Elida dijo que el ámbito universitario “nos unía y era nuestro ámbito de militancia. Junio nos quedó grabado a fuego en la memoria”.