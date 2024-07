Orgullo por el ciclo radial hecho por estudiantes que ya entrevistó a Fabiana Cantilo, David Lebón, el Pato Fillol y más

Jesús, el profesor a cargo, las llama “perlitas”, porque las entrevistas a famosos tan distantes de la serena Lamarque no eran el eje principal del ciclo radial, pero fueron gustos que se pudieron dar, personales y del equipo. Es cierto, el éxito de un proyecto educativo no se mide desde el simple alcance a personajes reconocidos, pero sin querer, esas experiencias fueron la muestra de que esos chicos y chicas rionegrinos también podían alcanzar ese sueño, vivirlo y hacerlo posible, aunque no tuvieran una gran trayectoria en medios sobre sus espaldas. Aún.

“La Gente Dice” es el micro que producen los estudiantes del Taller de Comunicación de la Escuela de Educación Especial N° 20, en pleno Valle Medio. Allí, el coordinador Jesús Ruiz, se animó a incursionar en la docencia, cuando lo convocaron desde el colegio, en 2017, a partir de la inquietud de los mismos jóvenes. Él era trabajador de radio ya, en un pueblo donde todos se conocen. Pero desde entonces, lo que empezó como una alternativa ad honorem y a voluntad de quienes quisieran acercarse, se afianzó y ahora forma parte del programa formal de actividades, con dos encuentros semanales fijos y con esta idea que se volvió la vidriera de los que ellos y ellas preparan puertas adentro del aula.

1/ 3 2/ 3 3/ 3

Cada emisión de “La Gente dice”, desde el 2020 hasta aquí, consta de material producido, grabado y editado por la institución. Desde la calle Dr. Molina casi Mariano Moreno (otro comunicador, vale la casualidad), ahora llega nada menos que a 19 emisoras de cuatro provincias patagónicas. En cada archivo enviado, con una duración de 10 minutos, van desarrollando distintas charlas de interés, ya sea propuestas por Ruiz como por el equipo. Gracias a cada nuevo desafío, contra la timidez y los nervios, esa veintena de chicos y chicas confirmó que su voz y su opinión eran importantes, y había que hacerlas escuchar.

“Con Fabiana Cantilo me acuerdo que de casualidad un día le escribí en el Facebook y después de mucho tiempo vio el mensaje y me contestó. No sé por qué motivo confió y me pasó su celu”, contó Jesús, sorprendido.

Gracias a ese primer contacto pudieron llegar a otros grandes artistas, como el caso de David Lebón. “Le dijo que lo iban a contactar de tal lado y él accedió”, valoró el periodista deportivo y técnico en Comunicación Social.

Desde esa exploración semanal avanzan a otros sectores también, como lo fue en lo deportivo el intercambio con el “Pato” Fillol. Y para la edición de esta semana, por ejemplo, el programa N°11 de la temporada 2024 viene con el diálogo que lograron con Marcelo Tedesco, director de Comunicación Institucional de la Universidad Nacional del Sur. Así, en cada propuesta van dando espacio para lo que quieren profundizar, aprender y difundir.

***

Con tres cortometrajes en su haber y el reconocimiento del Programa “A Rodar Escuela”, el Taller demostró que tenían mucho potencial, por eso recibieron la declaración de interés provincial de parte de la Legislatura y de interés local, desde el Municipio de Lamarque. Seguramente en el día a día, no todo han sido “sonrisas” y “puertas abiertas” en el proceso, pero Jesús es sabio a la hora de mirar más allá. “Incomprensión al menos yo no la he sentido. Creo que han recibido con mucho respeto y hasta admiración nuestro trabajo, porque siempre lo hicimos con amor y seriedad”, respondió. Y con eso es más que suficiente.

Podés escucharlos en:

En Lamarque: Fm Urbana, Visión Fm, Fm La Rubia;

En Luis Beltrán: La Municipal, Radio Equis, Fm Instituto;

En Choele Choel: Fm De La Isla, Prisma;

En Pomona: Radio Escuela 7;

En Darwin: Fm De Las Vías;

En Belisle: Fm Acción;

En Chimpay: Fm Ceferino;

En Roca: Radio Show;

En Cipolletti: Fm Mural;

En Neuquén: Fm Capital;

En Viedma: Radio Encuentro;

En El Bolsón: Radio La Negra;

En Bahía Blanca: Radio UNS;

En Puerto Madryn: La Namunkurá.

David Lebón:

***

«Pato» Fillol

***

Fabiana Cantilo