Pamela y Martina: las amigas de Neuquén que crearon su marca de ropa y visten a estrellas

Pamela se pierde en un mundo de telas y patrones en su taller. Atrás del local de su marca NO-CORPA en Buenos Aires, puntada tras puntada, confecciona el pedido que más sale, el vestido Rebatido. Al mismo tiempo, le dice a su socia, Martina, “en un ratito llega la clienta que necesita las mangas del blazer más cortas”. Martina le responde que ella la recibe, mientras atiende a quienes llegan buscando la primera camisa que sigue marcando tendencia, a pesar de tener cinco años. En paralelo, se prepara para encontrarse con la estilista de una de las cantantes más famosas de Argentina para darle el outfit con el que cantará en su nuevo videoclip.

Si bien todos los días son distintos, tienen algo en común. Las neuquinas, Pamela de la Iglesia y Martina Mira, que de chicas deseaban tener su propia marca de ropa, cumplen su sueño.

“Arrancamos la secundaria juntas y yo ya hacía cursos de costura desde séptimo grado”, contó Martina. Pamela, por su parte, confesó: “Mi abuela cosió toda su vida, pero no me había interesado hasta que conocí a Martu y me sumé con ella”. Así, ambas forjaron una amistad que traspasaría los años, y, con el tiempo, daría forma a una marca que desafía las convenciones de la moda.

Pamela de la Iglesia y Martina Mira son de Neuquén. Foto: Gentileza.

Recuerdan entre risas que para algunas fiestas de 15 confeccionaban sus propias prendas. “La gente nos preguntaba de dónde eran y les contábamos que las habíamos hecho nosotras”, relató Martina.

Las amigas se volvieron inseparables. Unidas por una misma pasión tomaron la decisión de estudiar licenciatura en diseño textil e indumentaria en la Universidad Argentina de la Empresa. Aseguran que lo que terminó de convencerlas de estudiar ahí fue el plan de estudios. “Muchas otras ofrecían solo diseño textil o solo indumentaria, pero queríamos las dos. Pudimos visitarla y vimos los laboratorios que tenían, eso terminó de convencernos”, expuso Martina.

Pasaban los años y las jóvenes diseñadoras estaban cada vez más enamoradas de su carrera, sin embargo, indicaron que la idea de emprender llegó un poco más tarde. “Mandar a un hijo a estudiar fuera de tu provincia requiere un gran esfuerzo económico y más si es en una universidad privada, por eso tratamos de enfocarnos solo en hacer la carrera lo más rápido posible”, explicó Pamela.

En 2018 llegó el último año del plan de estudios y debían presentar su tesis que constaba en desarrollar una marca de manera experimental. Entusiasmadas con la idea de un proyecto con sello distintivo y personal, crearon NO-CORPA.

Diseños de NO-CORPA en Baaf Week. Foto: Gentileza.

“Las materias de la carrera eran más genéricas y en esta teníamos que poner nuestra impronta. Como diseñadoras podíamos poner lo que quisiéramos comunicar, fue lo que más disfrutamos”, aseguró la fundadora de marca.

Cuando uno hace lo que le gusta, las cosas salen bien. Fue así que un jurado externo de la universidad que había sido convocado para seleccionar los mejores trabajos y exponerlos al año siguiente en la semana de la moda en Buenos Aires (Baff Week), eligió su trabajo.

Al año siguiente sus diseños vistieron la pasarela del evento. Con gran repercusión, las modistas presentaron la colección que habían confeccionado para su tesis. “Sumamos algunas prendas para que haya más modelos”, señaló Pamela.

Proyecto de NO-CORPA. Foto: Gentileza.

Luego, en Neuquén, una nueva oportunidad para participar del mismo evento surgió y realizaron “una colección más bajada a producto”. Sucedió lo mismo y éxito llegó rápidamente. Ese año, NO-CORPA salió a la venta con sus primeras prendas.

La pandemia llegó y las amigas se encontraron en Neuquén, su ciudad de origen, tratando de sostener su amado proyecto. “Teníamos que ver de qué manera creábamos una comunidad a partir de nuestras redes sociales, porque era la única posibilidad, era nuestra vidriera”, dijo Pamela.

La vuelta a Buenos Aires fue en 2021, donde comenzaron a trabajar desde sus departamentos, un caos que reflejaba la intensidad de sus días. “Vivíamos en departamentos súper chiquitos, teníamos la producción dividida entre uno y otro. Era un desorden”, confesó.

La evolución comenzó a notarse cuando estilistas y productoras empezaron a contactarlas para vestir a celebridades como Cazzu, Sofi Morandi, la T y la M, Nicki Nicole y más. “Nos sorprende cuando alguien sube una foto con algo nuestro. Hasta en la calle hemos visto a gente con nuestras prendas. Es emocionante como el primer día”, aseguró Martina.

Nicki Nicole usando NO-CORPA en un videoclip. Foto: Gentileza.

Uno de sus productos más vendidos, la campera chaleco, requiere bastante espacio para su confección, por lo que después de trabajar en un pequeño taller, al año siguiente decidieron mudarse a un lugar más amplio. “Nos instalamos en nuestro espacio actual en agosto del año pasado”, relató Pamela. Hoy, cuentan con el apoyo de dos modistas especializadas: una en tejido de punto y otra en sastrería, lo que les permite seguir expandiendo su producción sin perder la esencia artesanal de la marca.

El enfoque de NO-CORPA es claro: producción a pequeña escala, prendas sin género que “son pensadas como obras de arte” y algunas hechas a pedido. “Tratamos de alejarnos de la idea del consumo masivo. Queremos que las prendas perduren en la vida de las personas”, dijo Pamela, destacando la flexibilidad de su marca para customizar las prendas según los deseos de sus clientes.

Proyecto de NO-CORPA.

Además, ambas destacaron la participación que pueden tener quienes quieran alguna de sus prendas. “En nuestro local tenemos atrás el taller, entonces por ahí los clientes vienen y nos gusta hacerlos parte de ese lado B. Es el valor que tiene la marca hoy”.

Martina y Pamela han logrado construir una marca que no solo está presente en todo el país, ya que llegan pedidos desde Jujuy hasta de Tierra del Fuego, sino que también se destaca por tener “sus bases muy plantadas, pero ir mutando en relación con lo que los clientes quieran”.

“Nosotras respiramos NO-CORPA y es lo más lindo de nuestras vidas”, concluyeron ambas diseñadoras.