Paneles solares: 20 respuestas a todo lo que necesitás saber sobre su uso e instalación

1. ¿Cómo funcionan los paneles solares?

Un panel solar es un dispositivo que aprovecha la energía del sol para generar calor o electricidad. Según estos dos fines podemos distinguir entre colectores solares, que producen agua caliente (generalmente de uso doméstico) utilizando la energía solar térmica, y paneles fotovoltaicos, que generan electricidad a partir de la radiación solar que incide sobre las células fotovoltaicas del panel.

2. ¿Cuáles son las ventajas?

• Fuente de energía renovable

La energía solar reduce significativamente la huella de carbono. Es una energía limpia que no genera gases de efecto invernadero ni contaminación durante su uso. Se trata de una energía renovable y sostenible.

• Ahorro mensual económico y energético

El usuario gasta menos de la red pública, con el cual el costo mensual de la factura de luz se reduce bastante. Las viviendas y empresas con paneles solares suelen contar con dos instalaciones (energía convencional y solar), así pueden usar una cuando la otra no funciona. En Argentina, dependiendo de la provincia y el municipio se puede inyectar y vender el excedente de energía generada por los paneles solares a la distribuidora eléctrica, reduciendo aún más la factura de luz.

• Energía accesible e inagotable

En lugares remotos donde no llega energía eléctrica convencional el uso de paneles solares es una vía a considerar para generar energía de manera autónoma y eficiente.



3. ¿Cuáles son las desventajas?

• Inversión inicial elevada

La inversión de compra e instalación de paneles solares suele ser alta, ya que se adquiere toda la tecnología en la etapa inicial. Para no llevarse malas sorpresas en cuanto a calidad del producto y costo es recomendable buscar una empresa con experiencia en el rubro que pueda orientar eficientemente sobre el tipo de panel solar más adecuado a su necesidad.

• Dependencia del clima

No es una energía constante. Fluctúa durante el día, mientras que por la noche no está disponible. Esto se evita mediante el almacenamiento de energía. Algunas condiciones atmosféricas como períodos con nubes y niebla pueden afectar negativamente a su rendimiento.

• Nuevos comportamientos

Para implementar el uso de energía solar en la vivienda es condición indispensable adaptar nuestros comportamientos como usuarios. Por ejemplo dentro de las recomendaciones hay que utilizar los artefactos de mayor consumo durante las horas de sol. Para la noche la demanda solo debe pasar por iluminación mínima.

4. ¿Qué electrodomésticos se recomienda utilizar?

Los electrodomésticos deben ser de categoría A o superior A +, A++, ya que son los más eficientes y por ende los que menos energía consumen. No es necesario reemplazar electrodomésticos antiguos, pero para utilizarlos es importante hacer un uso más eficiente de ellos, ya que así no se tiene que recurrir al uso de la red eléctrica, grupo electrógeno o baterías, dependiendo del tipo de sistema solar.

La eficiencia energética es fundamental a la hora de instalar un sistema fotovoltaico.



5. ¿Qué tipos de sistemas existen?

• Sistema solar conectado a la red (On-Grid)

Funciona conectado a la red eléctrica y no cuenta con baterías para almacenamiento de energía, haciendo de esta una configuración de menor costo. El sistema On-grid es ideal para zonas urbanas que consumen energía durante el día, principalmente zonas industriales y comerciales. También puede suplir la demanda de energía en zonas residenciales de alto consumo. Al aprovechar la energía del sol en el día, permite reducir el consumo de la red a la que se encuentra conectado, haciendo uso de esta última solo en horas de la noche.

• Sistema solar aislado (Off-Grid)

Este tipo de instalación es ideal para zonas remotas, alejadas de la red urbana y con difícil acceso a la red eléctrica convencional, su configuración permite aprovechar la energía del sol durante las horas del día y de la noche. Los sistemas Off-Grid captan la energía del sol por medio de los paneles solares y la almacenan en baterías. Esta energía almacenada será la que se utilizará en la noche o en los periodos de poca radiación solar. El inversor permite transformar la energía de las baterías a corriente alterna para así poder ser utilizada.

• Sistema solar híbrido

En este sistema se integra la energía solar con una fuente de energía adicional que puede ser la Red Eléctrica, un generador diésel o cualquier otra fuente de energía alternativa. Si la energía producida a través de los paneles cubre el consumo de los equipos o electrodomésticos, el inversor entrega esta energía; y si hay excedente carga las baterías o bien entrega el excedente a la red eléctrica, por estas funciones también se conoce como inversor/cargador. Si el consumo es superior a la energía generada por los paneles solares, el inversor toma la energía faltante de la red eléctrica u otra fuente de energía disponible.



6. ¿Cómo es el mantenimiento?

El mantenimiento es casi nulo debido a que los paneles solares cuentan con una gran resistencia y durabilidad. Sin embargo, su producción de energía puede mermar si no realizamos un mantenimiento adecuado de los mismos.

Pueden existir pérdidas ocasionadas por multitud de factores como: la mala orientación e inclinación, las sombras o polvo y suciedad acumulados. Esto se soluciona por medio de una supervisión y mantenimiento periódico de los paneles solares. En zonas de mucho viento se recomienda su limpieza dos veces al año.

Para mantener limpio el panel solar basta con utilizar agua con una pequeña cantidad de jabón para que sea posteriormente más sencillo aclararlo. No se recomienda utilizar detergentes o materiales de limpieza ásperos ya que podemos dañar la superficie del panel permanentemente.

7. ¿Qué superficie necesito para realizar la instalación?

El profesional especializado evalúa la orientación e inclinación de la superficie de montaje, tanto como la superficie disponible y la firmeza para soportar los esfuerzos que producirán los paneles una vez instalados. También es necesario asegurarse que la superficie seleccionada para instalar los módulos fotovoltaicos esté libre de sombra en las horas de mayor radiación. Por lo general no hay inconvenientes a la hora de la instalación y la fijación de paneles a un techo de una vivienda convencional.



8. ¿Es posible vender a la red pública parte de la energía generada?

La Ley N° 27.424, conocida también como Ley de Generación Distribuida, establece un marco regulatorio para que los ciudadanos y las empresas del país que usan generadores de energía de fuentes renovables para su autoconsumo puedan inyectar el excedente de esa energía generada a la red eléctrica y recibir una compensación en la factura de luz. En otras palabras: vender energía a la red pública.

Según la ley, estos usuarios generadores podrían acceder a una serie de beneficios promocionales, como la obtención de un certificado de crédito fiscal para el pago de impuestos nacionales. El objetivo es estimular el uso de energías renovables.

• ¿Cómo funciona en Río Negro?

Los usuarios que quieran participar en el sistema de generación distribuida en Río Negro (llamados usuarios Uger) deben solicitar la conexión a la empresa de energía de su ciudad (Edersa, CEB, Coop de Río Colorado).

La distribuidora de energía pide un formato de pilar que se debe construir para tal fin, informa sobre la normativa que hay que cumplir y finalmente pone un medidor denominado bidireccional que registra lo que se consume de la red y el excedente que se envía generado a través del sistema solar del usuario. Eso se refleja al final de mes en una factura de compensación.

Los que ya tienen un pilar en uso y quieren entrar al sistema tienen que adecuar lo que tienen, no deben hacer un pilar nuevo.

Instalación de un medidor bidireccional para un usuario Uger en Río Negro.



• ¿Cómo funciona en Neuquén?

Neuquén Capital es el único municipio de la provincia donde ya se puede hacer generación distribuida, debido a una ordenanza de la Municipalidad que permitió la vigencia desde abril del nuevo cuadro tarifario de CALF para usuarios generadores. A diferencia de Rio Negro, el medidor bidireccional va a costo del usuario generador.

Los municipios que se abastecen del EPEN por ahora no pueden hacer generación distribuida, porque todavía no existe una reglamentación provincial que permita poner en práctica la ley.

Los demás municipios donde funcionan otras cooperativas distribuidoras de energía pueden esperar la reglamentación provincial o una ordenanza de su Poder Concedente, como sucedió en Neuquén Capital.

Generación de energía a través de paneles solares en parajes rionegrinos (Foto Gentileza).



9. ¿Dónde comprar paneles solares y cómo instalarlos?

Es muy importante comprar sistemas de energía solar a empresas matriculadas y con experiencia que puedan asesorar para elegir la mejor opción, que puede variar según la necesidad y recursos del cliente.

Además, la instalación debe ser hecha por personal técnicamente calificado, para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento, así como la garantía de sus componentes.

Existen varias empresas. Entre las más conocidas y recomendadas en Neuquén están Alter Energy SAS e Hybrid Energía Renovable; y en Río Negro, en Cipolletti, está 4 Elementos Patagonia S.A.S. En Roca se puede consultar en Leimat o en FM Energías Renovables. Todas ellas tienen amplia experiencia en este tipo de energía renovable, han realizado proyectos tanto públicos como privados; y además de vender los sistemas de energía solar se encargan de la instalación.

La instalación debe realizarse a través de personal calificado.



10. ¿Es necesario hacer alguna adaptación constructiva?

Generalmente son muy pocos los cambios que se requieren para la instalación de un sistema solar en una casa, ya que las empresas adaptan el sistema a la vivienda. Los cambios suelen ser refuerzos para las estructuras de paneles, cañerías y tableros extras para cableados y protecciones eléctricas, y alguna modificación en la distribución de la instalación eléctrica interna.

11. Se puede instalar en el techo de cualquier vivienda, ¿qué pasa con el peso?

Los techos de una vivienda en general pueden soportar el peso de los paneles necesarios para instalar un sistema fotovoltaico. Los paneles no son extremadamente pesados, agregan entre 8 y 9 kilos por metro cuadrado.

12. ¿Puedo comprar un kit e instalarlo yo mismo?

Por una cuestión de calidad y de respaldo de materiales no se recomienda comprar kits de instalación sin el asesoramiento de un profesional especializado, mucho menos su instalación, ya que termina siendo un gasto improductivo que puede derivar en falta de rendimiento del equipo o que directamente no valga la pena instalarlo porque no cubrirá la demanda del usuario ni siquiera en lo más básico.

13. ¿Un usuario puede llegar a ser 100% autosustentable?

Es posible ser 100% sustentable, es decir no depender del servicio eléctrico de red, pero también es oneroso. Hay que tener en cuenta que para lograr ser 100% sustentable el sistema debe incluir un paquete de baterías que permita tener energía durante las horas donde no hay sol, lo que encarece la instalación.

14. ¿Cuánto duran los paneles solares?

Salvo contingencias climáticas que los destruyan, la vida de los paneles solares se estima por encima de los 20 años. Con el transcurso de los años van perdiendo eficiencia, y cuando están al 60% de su capacidad de generación se estabilizan. Si con ese nivel de producción al usuario le alcanza para su consumo puede seguir utilizándolos, caso contrario deberá reemplazarlos.

15. ¿Cuál es el costo para instalar un sistema en una vivienda?

Los sistemas sin baterías (On-Grid) para una vivienda de uso residencial tienen un valor promedio aproximado de 1,8 dólares el watt instalado. Este valor puede variar en función de la empresa encargada de la instalación y de los materiales utilizados, a mayor calidad mayor precio.

16. ¿Cuánto duran las baterías?

El tiempo estimado de duración de una batería de un sistema fotovoltaico ronda los 6/7 años si se utiliza Tecnología Plomo-Acido AGM/GEL o 10/12 años en el caso de Tecnología de Litio. Las baterías son el talón de Aquiles de estos sistemas.



17. ¿Qué potencia instalada necesito para abastecer una vivienda?

Una casa promedio consume de 4 a 10 kw hora por día. En la de mayor consumo se contempla, por ejemplo, el uso de lavavajillas y el uso de televisión durante todo el día. Un consumo mínimo (4 kw) toma como base un uso más moderado de los artefactos del hogar durante menos tiempo.

18. ¿Cuánto tiempo demanda una instalación del sistema en una vivienda?

El sistema en una vivienda queda instalado y listo para funcionar a pleno en 2 o 3 días de trabajo del personal a cargo.

19. Si el presupuesto es ajustado, ¿en qué parte conviene elegir la mayor calidad?

En el inversor, es el cerebro de todo esto, a mayor calidad y tecnología mucho mejor va a funcionar todo.

Luego de solucionar este primer punto la otra inversión debe realizarce en los paneles, que sean de buena calidad, de marcas reconocidas, monocristalinos, esto cambia mes a mes, pero el inversor es el motorcito del sistema.



Como sugerencia clave en este sentido cabe destacar que hay que buscar una empresa que sea reconocida, que otorgue garantías sobre la instalación y sus diferentes partes, porque esto también puede fallar y entonces es fundamental estar cubierto ante cualquier inconveniente, tener soporte y obtener una respuesta adecuada.

20. ¿Puedo instalar toda la potencia que necesito en dos etapas?

Sí se puede hacer de esa manera, incluso es lo que han hecho algunas empresas e instituciones que usan paneles solares en la región como Nippon Car, Colegio de Ingenieros de Neuquén, la Legislatura de Neuquén, entre otros. Si se adquiere el inversor necesario es posible instalar parte de la potencia del sistema ahora y luego incorporar el resto hasta completar lo que se necesita.

Para la elaboración de este suplemento se consultó a distintas empresas ligadas al sector y a firmas que optaron por instalar esta tecnología, entre ellas:

• 4 Elementos (Cipolletti)

• Alter Energy (Neuquén)

• 3 Amperes (Córdoba)

• FM Energías Renovables (Roca)

• AgroFresh (Roca)

• CALF (Neuquén)

• BPN (Neuquén)

• Osvaldo Svampa, titular de Generación Aislada, gobierno de Río Negro.

• Edersa (Cipolletti)