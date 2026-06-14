Viajar a Bariloche en vacaciones de invierno: el Tren Patagónico habilita la venta de pasajes, ¿cuánto salen?

La empresa Tren Patagónico abrirá el próximo martes 16 de junio, desde las 10, la venta de pasajes para los servicios de julio en el recorrido que une Viedma con Bariloche, uno de los viajes ferroviarios más emblemáticos de la Patagonia.

Con la llegada de las vacaciones de invierno y el incremento de la demanda turística, la compañía pondrá nuevamente a disposición de residentes y visitantes una propuesta que permite atravesar Río Negro de punta a punta, conectando la costa atlántica con la cordillera a lo largo de más de 800 kilómetros.

Cómo podrán adquirirse los pasajes

El servicio atraviesa localidades y parajes de la Región Sur rionegrina, ofreciendo una alternativa diferente para llegar a Bariloche, uno de los destinos más elegidos del país durante la temporada invernal.

Los pasajes podrán adquirirse de manera presencial y telefónica en las estaciones habilitadas, a través del sitio web oficial de Tren Patagónico y mediante agencias autorizadas.

Tarifas para julio

Los valores informados para el trayecto completo son:

Pullman residentes: $98.500

Pullman no residentes: $118.500

Camarote residentes: $137.000

Camarote no residentes: $165.500

Transporte de vehículos

También continuará disponible el servicio de traslado de automóviles mediante bandejas automovileras:

Vehículos de hasta 1,55 metros de altura: $166.500

Vehículos de más de 1,55 metros y hasta 1,56 metros de altura: $229.000

Más servicios para los pasajeros

La formación contará con coches Pullman, coches camarote, coche comedor con propuestas gastronómicas regionales y conexión a internet satelital, servicios pensados para mejorar la experiencia de viaje durante todo el recorrido.

Como novedad para la temporada invernal, durante julio volverá a incorporarse el coche cine, un espacio recreativo destinado a toda la familia. La programación incluirá contenidos infantiles, producciones patagónicas y funciones de trasnoche, permitiendo disfrutar del viaje mientras se recorren los paisajes característicos de la provincia.

Desde la empresa destacaron que la habilitación de la venta de pasajes forma parte de la planificación para el invierno, un período en el que el tren se consolida como una de las opciones más elegidas por turistas y residentes para recorrer Río Negro.