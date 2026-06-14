Murió un hombre en un violento choque sobre la Ruta 7 en Vaca Muerta: qué se sabe de los heridos

Este domingo se registró un grave choque en Vaca Muerta que dejó como resultado un muerto y varios heridos. El siniestro ocurrió en la Ruta 7 y fue protagonizado por tres vehículos: un camión, una camioneta y una trafic.

Debido al impactante incidente, se montó un gran operativo por el cual se registraron restricciones en el tránsito. Las autoridades indicaron que las personas heridas fueron derivadas a los hospitales de Añelo y El Chañar.

Triple choque fatal en la Ruta 7: lo que se sabe del hecho

El triple choque se registró cerca de las 7 de la mañana sobre la Ruta 7 en cercanías a Tratayen.

Según la información brindada por fuentes oficiales, el primer impacto fue entre la camioneta y el camión, a raíz de esto el rodado mayor quedó atravesado sobre la calzada y la trafic que circulaba por la Ruta, no logró frenar a tiempo y lo chocó aunque con menor intensidad.

En el siniestro se registró una víctima fatal que sería el conductor de la camioneta. Por el momento se desconoce su identidad.

Desde la Fiscalía informaron que los pasajeros de la traffic y el chofer (nueve en total) fueron asistidos por personal médico quienes confirmaron que todos se encontraban fuera de peligro. Por su parte, el conductor del camión fue derivado al hospital de Añelo y está en observación.

En el caso intervino la fiscal Eugenia Titanti quien pidió a personal policial que trabaja en conjunto con el Ministerio Público Fiscal que entreviste a las personas involucradas en el siniestro para esclarecer el hecho. La fiscal también solicitó al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial que realice la autopsia y la identificación de la víctima fatal.