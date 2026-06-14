Las casas chinas desembarcaron en la Patagonia y Bariloche lidera la demanda: cómo son y cuánto valen

Doble vidriado hermético de cara a los pasaijes de la Patagonia. Foto: Caps Haus.

En el mercado inmobiliario y turístico del sur hay un nuevo jugador: las viviendas modulares importadas de China. La Patagonia, con otras plazas del país, se suma así a una tendencia global. La irrupción de la producción en este rubro del gigante asiático trajo a la Argentina las cápsulas de diseño contemporáneo que se fabrican de forma industrializada, se transportan en barco y se instalan en el terreno en tiempo récord en comparación a la construcción tradicional y también otros modelos que se ensamblan en el terreno.

El desembarco de las casas chinas en la Patagonia: dónde está la demanda



De acuerdo con la información brindada por tres firmas importadoras, la mayor demanda de las casas modulares chinas en la región se registra en Bariloche. Aunque en menor medida, también hay pedidos desde Villa La Angostura y Comodoro Rivadavia.



La demanda la impulsan dos nichos. Uno es el desarrollo turístico premium que apunta al mercado del glamping con vidrios herméticos del piso al techo de cara a lagos, playas y montañas .

El otro, el residencial de bajo impacto ambiental, siempre con la ventaja de que viajan en camión y pueden ser montadas en lugares alejados pero también el desafío de resolver la provisión de servicios fuera de los centros urbanos.

Otro factor a tener en cuenta, explican los arquitectos, es la durabilidad y de allí la necesidad de cumplir con los mantenimientos para prolongar su vida útil.

Para entender cómo se ha incrementado la oferta y qué ofrece el mercado actual, en este informe se desglosarán las propuestas, costos y características de las viviendas que ofrecen tres empresas que las importan desde China.

1. Holi Haus: de Nordelta a la Patagonia

Representada en el país por el empresario inmobiliario Guido Tizado, la firma opera con unidades que viajan armadas en barco desde China y se exhiben en un showroom en Nordelta, la ciudad privada desarrollada en Tigre, a 30 km de Buenos Aires.

El concepto central es entregar una vivienda llave en mano que incluye desde la estructura hasta la domótica y los electrodomésticos.

Las casas de esta importadora se exhiben en un show room en Nordelta. Foto: Holi Haus

Características, equipamiento y precio

La información que brinda la empresa:

Las unidades están construidas sobre una estructura de acero galvanizado con un revestimiento exterior de aleación de aluminio carbonatado.

con un revestimiento exterior de aleación de aluminio carbonatado. Cuentan con doble vidriado hermético (DVH) y mosquiteros en todas las aberturas.

(DVH) y mosquiteros en todas las aberturas. El interior destaca por su perfil tecnológico : piso radiante eléctrico (con dos circuitos independientes), climatización frío/calor, cortinas blackout y techo corredizo de accionamiento eléctrico, inodoro inteligente, espejo touch, anafe con extractor y sistema de entretenimiento con pantalla y proyector.

: piso radiante eléctrico (con dos circuitos independientes), climatización frío/calor, cortinas blackout y techo corredizo de accionamiento eléctrico, inodoro inteligente, espejo touch, anafe con extractor y sistema de entretenimiento con pantalla y proyector. Como opcional, se ofrece panelería solar para asegurar una autonomía energética total.

para asegurar una autonomía energética total. Costos de referencia: un modelo de ejemplo concreto es el V95, que cuenta con una superficie de 38 metros cuadrados y se comercializa a un valor de USD 66.000 más el 10,5% de IVA (lo que representa un costo aproximado de USD 2.100 por metro cuadrado con todo el equipamiento incluido).

y se comercializa a un valor de (lo que representa un costo aproximado de USD 2.100 por metro cuadrado con todo el equipamiento incluido). Existen opciones de menor escala que arrancan en los USD 50.000 y otros modelos exhibidos que promedian los USD 80.000, siempre más IVA.

y otros modelos exhibidos que promedian los Tiempos y logística: el plazo estimado desde el pedido hasta que la casa queda en funcionamiento es de unos cuatro meses . El traslado se realiza desde el puerto de Buenos Aires en camiones con carretones de piso deprimido para sortear los puentes viales.

. El traslado se realiza para sortear los puentes viales. El costo del flete interno ronda los $4.000 a $4.400 por kilómetro , y la descarga en el terreno requiere la contratación de una grúa por hora.

, y la descarga en el terreno requiere la contratación de una En tierras patagónicas firmes o rocosas, las casas pueden ser apoyadas sobre el suelo mediante sus propias patas regulables (seis patas para los modelos grandes, cuatro para los chicos), sin que sea indispensable una platea, pero sí requieren las c onexiones básicas de agua, electricidad y cloaca o biodigestor .

(seis patas para los modelos grandes, cuatro para los chicos), sin que sea indispensable una platea, pero sí requieren las c . Presencia en la región: «Empezamos hace poco y ya colocamos unas diez casas en la Patagonia, seis de ellas en Bariloche», informaron a Diario Río Negro desde la empresa.





2. Caps Haus: con base en Villa La Angostura

Con un showroom estratégico instalado en la cordillera neuquina, esta firma busca posicionarse como una alternativa de diseño arquitectónico contemporáneo y alta eficiencia constructiva, enfocada en proyectos turísticos, residenciales y corporativos de bajo impacto ambiental sobre el suelo.

Se ensamlan en el terreno. Foto: Caps Haus

Características, equipamiento y precio

A diferencia de otras opciones, sus cápsulas se fabrican en China pero se ensamblan y colocan de forma definitiva directamente en el terreno.

De acuerdo con la información brindada por la empresa, se entregan bajo e stándares industriales de alta calidad pero sin el mobiliario interno incluido,.

De esta manera, cada usuario puede personalizar y adaptar el interior según sus necesidades habitacionales. Hay que tener en cuenta que el equipamiento se cotiza por separado .

. Se pueden instalar tanto sobre el suelo como sobre pilotes de cemento , y se adaptan a r edes de servicios tradicionales o sistemas autónomos como pozos de agua, paneles solares y biodigestores.

, y se adaptan a r Costos de referencia: La firma estructura su oferta en tres tipologías basadas en el tamaño, cotizadas puestas en el puerto de Buenos Aires y ya listas para salir.

Modelos hasta 18 m² : con valores que parten desde los USD 41.500 + IVA .

con valores que parten . Modelos hasta 28 m², con valores desde los USD 48.500 + IVA .

con valores . Modelos hasta 38 m² , con valores desde los USD 59.000 + IVA.

, con valores Financiación y plazos: La marca cuenta con un esquema de pago estructurado en cinco cuotas sin interés (abonando bajo el esquema 0-30-60-90-120 días) .

. Ofrece la alternativa de un anticipo del 30% combinado con 12 cuotas fijas a través del banco ICBC, o mediante la modalidad de leasing a 36 cuotas sujeto a calificación crediticia.

a través del banco ICBC, o mediante la modalidad de sujeto a calificación crediticia. El proceso completo contempla la solicitud, personalización, arribo al puerto y un periodo final de 15 días para el traslado e instalación en destino. Las primeras unidades fueron vendidas en Bariloche y Villa La Angostura, informaron desde la empresa.

Sip Terramar: de los paneles a la importación

Esta firma sumó las importaciones a su producción en el país y el enfoque técnico está orientado a la resistencia del módulo frente a geografías complejas o climas extremos.

Uno de los modelos de Sip Terramar.

Características, equipamiento y precio

Se trata de unidades construidas con una estructura de acero liviano , revestimiento exterior envuelto en aluminio y un sistema de aislamiento especial basado en poliuretano con fibra de vidrio.

, revestimiento exterior envuelto en aluminio y un sistema de aislamiento especial basado en poliuretano con fibra de vidrio. Según especificaciones técnicas de la empresa, esta configuración permite soportar temperaturas inferiores a los -20 °C , volviéndolas aptas para la alta montaña cordillerana o la estepa .

, volviéndolas aptas para la . Peso y fijación: Tienen un peso aproximado de 9 toneladas , cuentan con ganchos superiores para el izaje con grúas y poseen pies regulables que evitan la necesidad de plateas de hormigón si el suelo es firme.

, cuentan con ganchos superiores para el izaje con grúas y poseen pies regulables que evitan la necesidad de plateas de hormigón si el suelo es firme. Costos de referencia: el valor estimado de comercialización para sus modelos se sitúa en torno a los USD 1.650 por metro cuadrado.

Del catálogo al viento de la Patagonia: la mirada de un arquitecto neuquino sobre las casas modulares

«La creciente aparición de viviendas industrializadas en Argentina, particularmente aquellas provenientes de sistemas constructivos desarrollados en China, ha generado un importante debate dentro del sector de la construcción y entre potenciales compradores. Sin embargo, antes de emitir una opinión sobre estos productos o compararlos con los sistemas tradicionales, considero que existe una pregunta previa mucho más importante que cualquier análisis comercial o económico: ¿Qué significa una vivienda para quien va a habitarla?, dice el arquitecto Guillermo Lagger.



«Existen viviendas concebidas para una familia que crecerá con el tiempo, viviendas vinculadas a actividades profesionales, viviendas pensadas para el retiro o incluso para ser transmitidas a futuras generaciones», agrega.



«Por ello, antes de elegir cualquier sistema constructivo (desde una vivienda tradicional ejecutada in situ hasta una solución completamente industrializada, pasando por múltiples alternativas intermedias) resulta fundamental reflexionar sobre cuál es la visión de vivienda que se desea construir para el presente y para el futuro», continúa.



«Por otro lado: ¿Qué quiero de mi vivienda para los próximos 10, 30 o 50 años? En la cultura argentina, la vivienda suele concebirse como una inversión de largo plazo, muchas veces asociada al proyecto de vida de una familia. Desde esa perspectiva, el análisis no debería limitarse exclusivamente al costo inicial», señala.



«La cuestión económica es importante, sin duda. No obstante, cuando el análisis se reduce únicamente al argumento de que un sistema es «más barato», se corre el riesgo de dejar de considerar factores que, a largo plazo, pueden resultar determinantes tanto en términos económicos como de calidad de vida».

Podés leer el análisis completo del arquitecto Lagger en este enlace