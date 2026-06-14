Frío polar, viento y temperaturas bajo cero en la Patagonia: el pronóstico de este domingo para el Alto Valle, la cordillera y la costa
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico del tiempo para este domingo 14 de junio, día previo del feriado de lunes. Mirá lo que se espera del clima.
Durante este fin de semana largo por el feriado del lunes 15 de junio, tanto Neuquén como Río Negro se convirtieron en el escenario de jornadas invernales. El ingreso de un nuevo frente frío polar impactó de lleno en el termómetro de la región, provocando que las temperaturas, a nivel general, cayeran por debajo de los 0°C.
El Servicio Meteorológico Nacional compartió el detalle del pronóstico del tiempo para este domingo 14 de junio donde se indicó que la máxima en ambas provincias no superará los 12°C.
El pronóstico del tiempo para el Alto Valle, la costa y la Cordillera
Alto Valle
General Roca
- Temperaturas: Máxima de 11°C | Mínima de -1°C.
- Mañana: Cielo algo nublado con una temperatura de -1°C. Viento del este a 13 – 22 km/h sin ráfagas registradas. Probabilidad de precipitación: 0%.
- Tarde: Cielo algo nublado con 11°C. Viento del este a 13 – 22 km/h, sin ráfagas. Probabilidad de precipitación: 0%.
- Noche: Cielo mayormente nublado con 6°C. Viento del este disminuyendo a 7 – 12 km/h, sin ráfagas. Probabilidad de precipitación: 0%.
Neuquén
- Temperaturas: Máxima de 11°C | Mínima de -1°C.
- Mañana: Cielo parcialmente nublado con -1°C. Viento del este a 13 – 22 km/h sin ráfagas. Probabilidad de precipitación: 0%.
- Tarde: Cielo parcialmente nublado con 11°C. Viento del noreste a 13 – 22 km/h, sin ráfagas. Probabilidad de precipitación: 0%.
- Noche: Cielo mayormente nublado con 6°C. Viento del este a 7 – 12 km/h, sin ráfagas. Probabilidad de precipitación: 0%.
Cordillera
Villa La Angostura
- Temperaturas: Máxima de 4°C | Mínima de -3°C.
- Mañana: Cielo parcialmente nublado con una helada de -3°C. Viento del este a 7 – 12 km/h sin ráfagas. Probabilidad de precipitación: 0%.
- Tarde: Parcialmente nublado con una máxima de 4°C. Viento del este a 7 – 12 km/h, sin ráfagas. Probabilidad de precipitación: 0%.
- Noche: Mayormente nublado con 2°C. Viento del este a 7 – 12 km/h, sin ráfagas. Probabilidad de precipitación: 0%.
San Carlos de Bariloche
- Temperaturas: Máxima de 8°C | Mínima de -4°C.
- Mañana: Cielo parcialmente nublado con una mínima de -4°C. Viento del este a 7 – 12 km/h sin ráfagas. Probabilidad de precipitación: 0%.
- Tarde: Parcialmente nublado con una máxima de 8°C. Viento del este a 7 – 12 km/h, sin ráfagas. Probabilidad de precipitación: 0%.
- Noche: Mayormente nublado con 3°C. Viento del este a 7 – 12 km/h, sin ráfagas. Probabilidad de precipitación: 0%.
Zona Este (Costa)
Viedma
- Temperaturas: Máxima de 12°C | Mínima de -1°C.
- Mañana: Algo nublado y muy frío con -1°C. Viento del noroeste a 32 – 41 km/h con ráfagas de 42 – 50 km/h. Probabilidad de precipitación: 0%.
- Tarde: Parcialmente nublado con una máxima de 12°C. Viento del este a 23 – 31 km/h sin ráfagas. Probabilidad de precipitación: 0%.
- Noche: Mayormente nublado con 4°C. Viento del este a 7 – 12 km/h, sin ráfagas. Probabilidad de precipitación: 0%.
San Antonio Oeste
- Temperaturas: Máxima de 12°C | Mínima de 0°C.
- Mañana: Algo nublado con una mínima de 0°C. Viento del noroeste a 32 – 41 km/h sin ráfagas. Probabilidad de precipitación: 0%.
- Tarde: Parcialmente nublado con 12°C. Viento del noreste a 13 – 22 km/h, sin ráfagas. Probabilidad de precipitación: 0%.
- Noche: Mayormente nublado con 6°C. Viento del este a 7 – 12 km/h, sin ráfagas. Probabilidad de precipitación: 0%.
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