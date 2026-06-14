Del catálogo al viento de la Patagonia: la mirada de un arquitecto neuquino sobre el «boom» modular

Glamni es una de las empresas chinas que más creció al automatizar la produccón de casas plegables al estilo de las automotrices.

La creciente aparición de viviendas industrializadas en Argentina, particularmente aquellas provenientes de sistemas constructivos desarrollados en China, ha generado un importante debate dentro del sector de la construcción y entre potenciales compradores. Sin embargo, antes de emitir una opinión sobre estos productos o compararlos con los sistemas tradicionales, considero que existe una pregunta previa mucho más importante que cualquier análisis comercial o económico: ¿Qué significa una vivienda para quien va a habitarla?



La vivienda trasciende ampliamente la idea de un simple objeto construido. En ella confluyen aspectos emocionales, familiares, culturales, laborales y patrimoniales.



Existen viviendas concebidas para una familia que crecerá con el tiempo, viviendas vinculadas a actividades profesionales, viviendas pensadas para el retiro o incluso para ser transmitidas a futuras generaciones.



Por ello, antes de elegir cualquier sistema constructivo (desde una vivienda tradicional ejecutada in situ hasta una solución completamente industrializada, pasando por múltiples alternativas intermedias) resulta fundamental reflexionar sobre cuál es la visión de vivienda que se desea construir para el presente y para el futuro.



Por otro lado: ¿Qué quiero de mi vivienda para los próximos 10, 30 o 50 años?



En la cultura argentina, la vivienda suele concebirse como una inversión de largo plazo, muchas veces asociada al proyecto de vida de una familia. Desde esa perspectiva, el análisis no debería limitarse exclusivamente al costo inicial.



La cuestión económica es importante, sin duda. No obstante, cuando el análisis se reduce únicamente al argumento de que un sistema es «más barato», se corre el riesgo de dejar de considerar factores que, a largo plazo, pueden resultar determinantes tanto en términos económicos como de calidad de vida.



Entre los aspectos que deberían evaluarse aparecen cuestiones relacionadas con el diseño arquitectónico y la implantación del proyecto, por ejemplo: