Para ayudar a Teo Maureira, invitan a charla sobre donación de médula ósea

Familiares y amigos de Teo Maureira, el adolescente roquense que padece leucemia y se encuentra a la espera de un transplante de médula ósea, convocaron a una actividad este miércoles para concientizar sobre el procedimiento de donación.

La charla informativa estará a cargo de Sebastián Carbonetti, técnico en laboratorio del hospital Francisco López Lima, y se desarrollará en el Aula 45 del Iupa (Rivadavia N°2263 de Roca) desde las 18.

Carbonetti es el clínico referente de Incucai para la donación de médula ósea en la ciudad y responderá preguntas sobre qué es, por qué se necesitan donantes, quién puede donar y cómo es el procedimiento, entre otras consultas.

La familia de Teo lleva adelante una importante campaña para conseguir un donante de médula ósea compatible con su hijo, quien enfrenta una leucemia. A la iniciativa se han sumado diversas organizaciones locales y también referentes del deporte nacional para colaborar con el joven.

En Argentina ya se han realizado unos mil transplantes de médula con donante no emparentado, es decir que no es del grupo familiar. Se estima que tres de cada cuatro pacientes no tienen donantes compatibles en su familia y necesitan recurrir a terceros.

En Roca, puede obtenerse información en el servicio de Hemoterapia del hospital Francisco López Lima, de lunes a viernes de 8 a 10:30, en el edificio de Gelonch y Avenida Roca. Ante dudas, comunicarse al 0298 4428462 - interno 178.