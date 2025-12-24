Alerta por viento en todo Neuquén y Río Negro después de Navidad: en dónde además esperan lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por viento en Neuquén y Río Negro para este viernes 26, después de Navidad. La advertencia rige para todo el territorio de ambas provincias. En qué parte también se aguardan lluvias.

«El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h de manera puntual», precisó en la alerta el organismo nacional.

Mapa de alertas meteorológicas para este viernes 26.

En este sentido, desde el SMN precisaron que el peor horario del viento para este viernes en ambos casos será durante la tarde.

Alerta por lluvias para este viernes en Río Negro

Además del viento, la provincia de Río Negro también está bajo alerta por lluvias para este viernes en la cordillera.

«El área será afectada por lluvias de variada intensidad, por momentos localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. L»os mayores valores se prevén en las zonas más altas«, indicó el parte del SMN.

Más específicamente, las zonas bajo alerta por lluvias durante horas de la mañana de este 26 de diciembre son: