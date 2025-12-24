Navidad en el hospital: la iniciativa para acompañar «al que espera» en las salas de Neuquén

La Red Solidaria de Neuquén acompaña a trabajadores y familiares de los hospitales, esta Navidad. (Foto ilustrativa: Flor Salto).

Mientras la mayoría de las familias ultiman detalles para la cena de Nochebuena, un grupo de voluntarios se dispone a cambiar la atmósfera de los pasillos de los hospitales. «Queremos llevar un dulce, acompañar y dar un poquitito de cariño a esas personas que están laburando hoy», contó el referente de la Red Solidaria de Neuquén, Alberto Cámpora, quien encabeza la iniciativa para recibir la Navidad.

La hoja de ruta para esta noche incluye paradas obligadas en el hospital Heller, el Bouquet Roldán y el Castro Rendón. La intención es entregar golosinas, algunas navideñas y otras no, con la precaución de evitar chocolates o productos sensibles al calor.

Los destinatarios de este gesto son los trabajadores de la salud, el personal de limpieza y las familias, esos testigos silenciosos de la angustia y la espera. «Vamos a ir a los que están en los pasillos: el que está esperando, el que tiene un familiar enfermo o que está padeciendo algo», remarcó Campora.

Por cuestiones nutricionales estrictas, los pacientes internados no reciben estos alimentos, pero el regalo llega a su entorno para aliviar, aunque sea por un instante, la carga emocional de la fecha.

Para la Red Solidaria, esta acción representa el broche de oro de un año intenso. El referente destacó que esta actividad, sostenida desde hace 14 años, busca abrazar a todos los sectores posibles dentro de las instituciones médicas, desde las guardias hasta los servicios generales. Es una forma de decir «estamos acá» y de reconocer el esfuerzo de quienes no pueden brindar en sus casas.

Una sincronía mágica: tres actividades solidarias para cerrar el 2025

Este 2025 deja un balance complejo, marcado por el arduo trabajo invernal en el refugio para personas en situación de calle, una tarea que demandó setenta días de esfuerzo conjunto entre la provincia, la policía, el SIEN y los voluntarios.

Sin ponerse de acuerdo, las distintas organizaciones lograron cubrir el mapa de la ciudad. Señaló que, mientras la Red Solidaria se enfocó en los hospitales con 600 entregas, la agrupación «Menos Bla, Más Amor» recorrió el oeste y la meseta durante la tarde. La Iglesia Católica, por su lado, concentró sus fuerzas en el centro de Neuquén con una cena solidaria para las personas en situación de calle.

Cámpora definió esta distribución espontánea de tareas como algo «mágico».

La cooperativa del Hospital Neuquén, los voluntarios de Canal 7 y los Scouts de Argentina se suman a la iniciativa de la Red para evitar la duplicación de esfuerzos. La premisa es la eficiencia: lograr que la ayuda llegue a todos los rincones sin superponer recursos.

El mensaje para 2026: «Juntarnos, que sea un año que nos encuentre más juntos»

El referente solidario reflexionó sobre la importancia de la participación ciudadana de cara al 2026. Su mensaje es claro: «Quien sabe, tiene la obligación de enseñar; quien tiene, posee el deber moral de dar».

La propuesta invita a profundizar el compromiso comunitario. «Fue un buen año a pesar de la tragedia, de que haya tantas personas en la calle, de que haya tanto consumo, de que haya sectores que no tienen servicios o que no tienen agua, no tienen gas. A nosotros se nos hace inalcanzable de resolver, pero poniendo una mano cada uno, juntos, podemos resolver un montón de cuestiones que escapan a veces a la infraestructura de la política», remarcó.

Su deseo para el 2026 fue: «Juntarnos, que sea un año que nos encuentre más juntos».