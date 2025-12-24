El mensaje de Victoria Villarruel por Navidad: “Paz, fuerza y unidad para todos los argentinos”

La vicepresidenta Victoria Villarruel deseó este miércoles “paz y unidad para todos los argentinos”, al publicar un mensaje por la Navidad. Los detalles en esta nota.

El mensaje de Victoria Villarruel por Navidad

“Que en esta Nochebuena donde nace Jesucristo, nuestros corazones se llenen del gozo y felicidad por el nacimiento del Rey de Reyes. Hoy recordamos a la Sagrada Familia en un pesebre, humilde y rodeado de animales, dando inicio a la cristiandad”, expresó Villarruel desde sus redes sociales.

Y manifestó que “la Navidad es el momento en que solos o con nuestras familias agradecemos, recordamos a los que no están y rezamos para recibir paz, fuerza y unidad para todos los argentinos”.

La interna con el Gobierno

El martes último, Victoria Villarruel había reclamado públicamente por la falta de fondos en el Senado, además de enviar guiños a la Iglesia Católica en tensión con el Poder Ejecutivo.

“A partir de diciembre estamos entrando en rojo, y eso que nos hemos administrado austeramente”, cuestionó luego de una actividad que protagonizó en la Cámara Alta ante los acreditados del Congreso.

“No pasó nunca que haya un cero en uno de los incisos. Máxime, cuando Diputados sí lo tiene reconocido”, acusó.

NA