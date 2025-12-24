Papá Noel y los Bomberos Voluntarios llevaron la magia de la Navidad a las calles de Centenario

En una jornada cargada de emoción y alegría, las calles de Centenario se tiñeron de rojo, verde y blanco. Como cada año, los Bomberos Voluntarios de la localidad organizaron su tradicional caravana de Navidad, una iniciativa que busca acercar el espíritu festivo a cada rincón de la ciudad. Acompañados por la figura estelar de Papá Noel, el cuerpo activo recorrió diversos barrios para saludar a las familias y entregar un momento de felicidad a niños y niñas.

Para Patricio Álvarez, jefe del cuartel, esta actividad representa mucho más que un simple desfile. Significa la oportunidad de devolver el inmenso cariño y afecto que reciben de la gente durante todo el año. Destacó la importancia de mantener viva la ilusión en la infancia, consciente de que para muchos niños, «los bomberos representan figuras heroicas, casi al nivel de superhéroes».

Este despliegue sirve también como antesala a lo que será el festejo de Reyes Magos. El equipo ya trabaja en la preparación de más de 6.000 bolsas de caramelos, una inversión que realizan los propios bomberos para cumplir el sueño de los niños. Incluirá visitas a hospitales y a los barrios más distantes.

El recorrido de los Bomberos de Centenario para recibir la Navidad

La actividad comenzó puntual a las 10 de la mañana desde la central 8, ubicada en la avenida Lago Traful y calle Atahualpa Yupanqui. Desde allí, el camión autobomba, decorado para la ocasión, inició su trayecto por la calle Honduras.

La primera parada tuvo lugar en la plaza Eva Perón, donde decenas de niños y niñas esperaban ansiosos para ver a sus héroes locales junto al legendario personaje navideño. El sonido de las sirenas no anunciaba esta vez una emergencia, sino la llegada de la ilusión.

El itinerario continuó por la avenida Libertador hacia la Plaza Los Pioneros, un punto neurálgico donde se congregaron numerosos vecinos. Luego, la caravana avanzó hacia la segunda rotonda de la Ruta N°7 e ingresó por Ingeniero Ballester hasta la calle San Martín, para finalmente arribar a la plaza central. En cada parada, las sonrisas y los saludos de la comunidad reafirmaron el fuerte vínculo que existe entre los bomberos y la ciudadanía.

El recorrido no se limitó solo a Centenario. La presencia de los voluntarios y Papá Noel también llegó a la vecina localidad de Vista Alegre. Aunque el diagrama no permite pasar por cada puerta, el esfuerzo se centra en diseñar una ruta inclusiva que permita a la mayor cantidad de personas acercarse y participar. La meta es que nadie quede excluido de este momento mágico, especialmente aquellos que viven en zonas más alejadas.

Tras su paso por la zona conocida como «Casco Viejo», la caravana siguió por Antártida Argentina, Paraguay y Colón hasta la plazoleta de la Avenida 11 de Septiembre. Luego, tomaron la calle Guatemala para detenerse en la Plaza Chos Malal y continuaron hasta la Plaza Soldado Águila. El tramo final incluyó la zona de la Cancha Vicente Stagnaro en el Barrio del Alto, antes de emprender el regreso al cuartel por las calles Emilio Manquiao, Nicolás Guillén y Mamá Margarita.

Álvarez remarcó que, «al finalizar el día, queda la satisfacción del deber cumplido, no en un incendio o rescate, sino en la construcción de comunidad».