Pedidos a China: qué trámite tenes que hacer en ARCA si comprás en Temu o Shein

Las tiendas e-commerce siguen ganando popularidad. Entre las más elegidas por los consumidores de Argentina se encuentran Temu y Shein. Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunciaron el importante trámite que deben realizar los compradores. Conocelo acá.

Todas las compras del exterior deben pasar por la Aduana Argentina antes de ser entregadas. A menudo, la información de seguimiento puede quedar estancada porque el organismo demora los envíos, pero las plataformas de compra suelen notificar los cambios de estado por correo electrónico.

Cuando un pedido de TEMU o SHEIN es entregado por Correo Argentino y el usuario debe confirmar su recepción.

Este proceso es obligatorio y consta de los siguientes pasos:

Ingresar al portal web de ARCA con tu CUIT y Clave Fiscal. Acceder a “Envíos Postales Internacionales” e informar que la mercadería fue recibida. Tienes 30 días corridos para completar esta confirmación. De lo contrario, no podrás recibir nuevos paquetes hasta que justifiques el motivo del incumplimiento.

ARCA desmintió que bloqueará compras en Shein y Temu: qué pasa con los controles aduaneros

Semanas atrás comenzó a circular una versión sobre un supuesto nuevo requisito de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) generó preocupación: la agencia podría bloquear las compras de la tienda china Shein.

La noticia causó gran revuelo, ya que la plataforma ha crecido de forma exponencial entre los compradores argentinos. Pero esto no es del todo así. Incluso, ARCA desmintió esta situación. «La noticia que está circulando es falsa, el proceso sigue igual. No se generó ningún requisito adicional en materia de control para este tipo de envíos», publicaron en sus redes oficiales.

Lo que si se modificó son los requisitos para acceder al Régimen de Courier, el sistema que regula la importación de productos comprados en el exterior por particulares. Entre las condiciones, se establece que los envíos: