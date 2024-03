Pesaj y pascuas cristianas, en qué se distinguen estas dos celebraciones religiosas 

Hay dos religiones que predominan en la Argentina. Una es el cristianismo y, la otra, es el judaísmo. Ambas, a lo largo del año tienen diferentes festividades. Abril casi siempre tiende a ser un mes donde se juntan las celebraciones pero, claro, cada una con un origen y objetivo diferente: los judíos festejan Pesaj mientras que los critianos Pascuas. Sin embargo, la distinción entre ellas no muchas veces es acertada.

La pascua cristiana, como toda festividad religiosa, se remite a los tiempos bíblicos. En líneas generales, es el día donde se celebra la resurrección de Jesús de Nazaret, la reencarnación de Dios para los creyentes. También es el punto cúlmine y la última jornada de la Semana Santa, siete días que los practicantes dedican a realizar diferentes actos litúrgicos y procesiones.

Según el Ajuntament de Barcelona, el Jueves Santo se celebra la Última Cena de Jesús con sus discípulos que cayó en el día de Pesaj. El Viernes Santo es un día de luto que conmemora la crucifixión y muerte de Jesús. El Sábado Santo o Sábado de Gloria es un día de silencio y meditación sobre la muerte de Cristo, y por la noche se celebra la Vigilia Pascual, marcando el inicio de la celebración de la Resurrección.

“Jesús va a ser el cordero pascual. El famoso cordero que se ofrece por los pecados del pueblo con su cuerpo. Eso se consuma en la cruz y después tras su plenitud en su resurrección”, explica para RED/ACCIÓN Victorino Mareque, sacerdote diocesano de Buenos Aires, sobre la narrativa bíblica del origen de la Pascua.

La fecha de la Pascua varía cada año, determinada por el calendario lunar. Se celebra el primer domingo después de la luna llena que sigue al equinoccio de primavera del hemisferio norte, lo que usualmente ocurre entre el 22 de marzo y el 25 de abril.

Algunos de los elementos típicos que se encuentran en una celebración de Pesaj. Crédito: ORT.

Los orígenes de Pesaj, por su parte, no están relacionados estrechamente con la Pascua cristiana. De hecho, es una jornada donde se conmemora la liberación de los esclavos judíos de Egipto. En su significado pleno, Pesaj significa “saltar” o “pasar por encima”, según explica en diálogo con RED/ACCIÓN el rabino Yosi Baumgarten, rabino del Gran Templo del Paso, ubicado en Once, CABA.

Según el realto bíblico, Dios envió a Moisés para liberar a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Cuando el faraón se negó repetidamente a liberarlo, Dios infligió diez plagas devastadoras sobre Egipto. La última plaga fue la muerte de todos los primogénitos egipcios.

Sin embargo, Dios instruyó a los israelitas a marcar los dinteles de sus puertas con la sangre de un cordero sacrificado para que el ángel de la muerte «pasara por alto» sus hogares y así evitar la muerte de sus primogénitos. Después de esta plaga, el faraón finalmente accedió a liberar a los israelitas.

Además, en su etimología, Pe en hebreo es boca y saj que cuenta. Es una festividad, entonces, para que vos le cuentes a tu hijo la historia, lo que pasó. “Pesaj busca enseñar que nosotros podemos saltar cualquier obstáculo”, expresa Baumgarten, rabino. “Por más que uno piense que no hay solución, siempre la hay. Uno tiene que contar lo que le pasa al pueblo, especialmente al pueblo judío, porque si no los demás no lo van a saber y no van a poder aprender”, profundizó.

Algunas de las prácticas que identifican a esta festividad es que no se puede comer harinas y ningún elemento leudante. En vez, se come el Matzá, un pan ácimo que no leuda y que no se infla, como símbolo de la humildad, para que los practicantes aprendan y recuerden esta cualidad. Este año, de acuerdo al calendario hebreo, Pesaj comenzará el lunes 22 de abril y terminará el 30 de abril.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.