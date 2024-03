FlotaTour: cómo es el show de globos aerostáticos que se realizará en Mercedes, Buenos Aires

El sábado 23 de marzo tendrá lugar la cuarta edición del Flota Tour, un evento de globos aerostáticos, en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. A partir de las 15 h, se podrá disfrutar de música en vivo, entretenimiento, food trucks, puntos cerveceros, así como de productores y artistas locales en el Parque Municipal Independencia.

El show cuenta con unos 10 globos: algunos de ellos partirán en travesía y los demás estarán en vuelos cautivos, es decir, estarán atados a la tierra pero se subirán y bajarán a lo largo del día. «Al llegar, la gente encontrará un escenario, música y los globos en el suelo, por lo que podrá ver cuando se comienzan a inflar, completando una gran escena, donde se incorporarán otras actividades Aero deportivas», informaron desde la Municipalidad de Mercedes.

Las entradas ya están a la venta en la página de Flota Tour y el valor es de 10.000 pesos por persona.

Foto: FlotaTour.

Originalmente, el evento estaba programado el sábado 2 de marzo, pero se pospuso por razones climáticas. Por eso, de no contar con un pronóstico favorable podrá ser reprogramado nuevamente para los sábados o domingos de lo que queda de marzo (24, 29, 30, 31 o 1° de abril).

Patricio Gatto, productor del evento, contó a Tiempo: «La idea es acercar de manera masiva la actividad de globos aerostáticos a la gente. No todos tienen la posibilidad de volar por costos, por animarse, por tiempo y esta es una posibilidad de integrarse y de tener el mundo de los globos aerostáticos a la vista y a la palma de las manos. Si bien uno no se sube, no vuela, el show lo disfruta 100 %. Es una multiexperiencia porque hay música en vivo, globos aerostáticos, paramotores, que son estos parapentes con motor que están haciendo dibujos en el aire y movimientos». Desde los globos tocarán artistas violinistas, sopranos o entre otros instrumentos y habrá acrobacias aéreas y exhibición de autos antiguos.

El productor cuenta que comenzarán una gira que seguirá en San Luis, San Juan, Salta, Tucumán y hacia el sur.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.