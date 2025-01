Piden respuestas al Ipross: «No entiendo cómo dejan sin cobertura a un paciente oncológico»

Máximo Gómez Jaroslavsky fue diagnosticado con Linfoma de Hodgkin en 2023. El 9 de diciembre le realizaron un trasplante de médula ósea. Nueve días después, cumplió los 21 años y al acudir al control, le dijeron que ya no contaba con cobertura por la edad.

«Por suerte, lo atendieron. Pero cuando fui a Ipross a consultar planteando que está en medio de un tratamiento oncológico, me dijeron que ‘no les movía la aguja’ y que ‘tendrán que evaluar si lo vuelven a tomar o no'», relató Mariana Jaroslavsky, su madre, al tiempo que agregó: «Es un delirio de maldad. Es ilegal que lo dejen sin cobertura en medio de un tratamiento como éste».

Tras el diagnóstico inicial, Máximo debió atravesar un largo proceso de quimioterapia. Luego, debía someterse al trasplante de médula ósea, pero la obra social provincial retrasó la autorización y Maximiliano sufrió una recaída, denunció su madre.

Tras ese cuadro, el muchacho debió iniciar un nuevo tratamiento de inmunoterapia durante tres meses. Su madre, harta de esperar la autorización para el trasplante desde enero, intimó por nota a Ipross para la provisión urgente de la medicación. Con el amparo, también logró el trasplante que se concretó en diciembre. Sin embargo, ahora el problema continúa ya que Máximo quedaría sin cobertura.

«Es todo una cuestión burocrática. No lo pueden dejar sin tratamiento. Su hematóloga y otros profesionales lo siguen sosteniendo, lo atienden igual, pero no puede ser que dependamos de la buena voluntad de los profesionales y de los empleados de Ipross«, señaló Mariana.

Comentó que por un lado, una empleada de Ipross «revoleó los papeles y me dijo que si no me gustaba que me fuera; mientras otra empleada me pidió que le diera tiempo para ver qué podía hacer». «Ser malvado y cruel está de moda. En marzo debemos arrancar con los controles más pesados, por eso, tenemos apuro por resolver esta situación. Mi hijo debe estar cubierto. Yo no puedo entender cómo dejan sin cobertura a un paciente oncológico. A mí me siguen descontando todos los meses: no es gratis», concluyó.

La respuesta del Ipross

Ante la consulta del caso de Máximo por parte de RIO NEGRO, desde el Ipross explicaron que cuando una persona cumple los 21 años, «el sistema automáticamente genera la baja del afiliado, cumpliendo con las disposiciones vigentes que rigen a este Instituto que destaca, en su artículo 3, que son afiliados obligatorios indirectos los integrantes del núcleo familiar primario del afiliado directo los hijos menores de 21 años, no emancipados”.

Señalaron que a través de la Delegación en Bariloche, mantuvieron «activas conversaciones y asesoramiento sobre la documentación necesaria para completar el trámite de reafiliación que ya se encuentra en curso y se está a la espera de la presentación de la documentación solicitada a la familia».

Recordaron también que el Ipross brinda cobertura médica a aquellos estudiantes mayores de 21 años. Esa condición se mantiene hasta los 27 años. Deben solicitar «el alta» como estudiante, una fotocopia del recibo de haberes de ambos padres y del certificado de nacimiento, una declaración jurada del estado civil del hijo y una constancia de alumno regular terciario o universitario.