Plan para eliminar el SIDA: el número de «indetectables» en Río Negro y Neuquén es alto

La 25 Conferencia Internacional sobre el SIDA, celebrada en Munich, en Alemania, se planteó un objetivo ambicioso: ponerle fin a la epidemia para 2030.

Un informe publicado por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) y la Sociedad Clínica Europea del Sida (EACS) da cuenta de que uno de cada cuatro trabajadores sanitarios desconoce el concepto de «indetectable, que es igual a intransmisible». Esto quiere decir que las personas con VIH que logran una carga viral indetectable con la medicación no pueden transmitir sexualmente el virus.

Los referentes de Río Negro y Neuquén explican que el desafío de eliminar el sida en seis años “no es nuevo” y se viene discutiendo desde hace tiempo.

“Se habla de eliminar el SIDA porque la infección no se va a poder eliminar. Lo que se hace es controlar la infección que es crónica; lo que eliminás es que las personas lleguen al SIDA, el estadio final de la infección”, explicó Darío Di Pratula, referente de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud de Río Negro.

En Río Negro hay alrededor de 1.000 pacientes en el Programa de VIH de Salud Pública, que acceden a la medicación y a los controles. Esta población, recalcaron los especialistas, se mantiene estable. Del total de pacientes en la provincia, el 72% logró una carga viral indetectable (este valor coincide con la media nacional del 73%).

El hospital Castro Rendón de Neuquén tiene registrados 1.300 pacientes diagnosticados con VIH en los últimos años, de los cuales actualmente hay más de 500 en seguimiento. Si bien no hay datos actualizados del programa, aseguran que la mayoría de quienes están en tratamiento son indetectables.

“Constantemente hay pacientes que entran y salen del sistema. Pero son más los que van entrando porque se van agregando pacientes y lo cierto es que cada vez, hay mejor sobrevida y eso ayuda a la adherencia: el paciente toma la medicación todos los días y no le hace mal”, remarcó Di Pratula.

¿Cómo se logra que una persona controle la infección?

Se trata de transformar la carga viral en indetectable. “Es decir, que los sistemas de laboratorio no la puedan detectar porque es muy bajita. Eso hace que el virus se transforme en intransmisible y por ende, no se transmite por vía sexual. El 98% de los contagios se produce a través de relaciones sexuales no cuidadas”, respondió.

Una de los caminos para conseguir esto es promover un mayor acceso al testeo. Para eso, es necesario descentralizarlo: no realizarlo solo en los hospitales sino también en los centros de salud y en los centros periféricos.

“Un testeo rápido favorece un diagnóstico rápido y de esta forma, se puede acceder a la medicación y a los controles de carga viral. Se ponen en marcha las estrategias para transformar la infección en indetectable”, indicó Di Patrula.

Di Pratula especificó que la medicación «actúa a nivel molecular del virus, impidiendo que éste se pueda reproducir. Es importante que la gente le pierda el miedo a la medicación que ha avanzado mucho en estos últimos años. Antes, uno escuchaba que un paciente tomaba diez pastillas por día. Hoy la mayoría solo toma un comprimido. Están todos los fármacos juntos en una pastilla y tienen menos efectos adversos. Mejoró la calidad de vida del paciente».

En 2020 el hospital Castro Rendón de Neuquén lanzó una fuerte una campaña “Hacete el test”. Los diagnósticos aumentaron pero se desató la pandemia por Covid-19 y el programa no continuó. Luego de la pandemia, se registraron muchísimos diagnósticos tardíos.

Di Pratula insistió en que, hoy, el paciente que más interesa es el que desconoce su condición de VIH. “El resto ya está dentro del sistema de salud con la medicación y en algún momento, va a llegar a esa carga viral indetectable. Por eso, la necesidad de favorecer el acceso al testeo”, concluyó el médico.

Profilaxis

Di Patrula recalcó que hay profilaxis post exposición: “Cuando alguien sospecha que pudo haber estado expuesto a un preservativo roto, a una práctica sexual no cuidada, puede tomar la medicación. Se trabaja también con grupos particulares en la profilaxis pre exposición: una persona que sabe no tiene hábitos de cuidado -o no los va a tener- o no puede por su profesión (son trabajadoras sexuales) toman la medicación preventivamente que reduce 100% la probabilidad de infectarse”.

Expertos mudiales de VIH participarán del Congreso de Infectología que se llevará a cabo por primera vez en la Patagonia. Será en septiembre en la ciudad de Neuquén.