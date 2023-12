VIH SIDA: por qué es importante un diagnóstico temprano

“Obtuve mi diagnóstico en 2018 cuando fui a donar sangre para un compañero de trabajo. Yo estaba en pareja estable y por eso, nunca se me había ocurrido testearme. Fue un error mío”. Mariana Jaroslavsky integra ICW Argentina, una organización internacional de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA, desde 2020.

“Al principio, es un shock. En mi caso, tenía la información de los años 90 cuando iba al colegio. Significaba que te morías. Después, pude empezar a pensar con más frialdad. De hecho, tengo una amiga con el virus y vive lo más bien. Conozco gente que sigue con su vida. Se avanzó un montón en el tratamiento”, indicó la mujer.

Destacó la importancia del primero de diciembre, el Día Mundial de la Lucha contra el VIH Sida, respecto de los testeos gratuitos e inmediatos.

“Cuando el diagnóstico es tardío es difícil revertirlo porque las defensas no suben más. El testeo debe ser anual. Si llega a ser positivo, hay todo un equipo de médicos y psicólogos. Con un diagnóstico, la vida es normal”, resaltó.

El tratamiento de Jaroslavsky consiste en la toma de una pastilla diaria. La obra social aporta la medicación cada tres meses. “No tengo efectos secundarios. Es un tratamiento sencillo, accesible y fácil de sostener”, aseguró.

Dijo que hay alrededor de 46 mil mujeres viviendo con VIH en Argentina, de las cuales un 98% se infectó a través de su pareja. “En la consultas ginecológicas no se pide el test. Uno supone que al estar en pareja estable no es necesario, pero hay información que no circula”, manifestó Jaroslavsky.

Señaló que pese a los avances en los tratamientos, los casos de estigmatización siguen presentes, especialmente a la hora de buscar trabajo o conocer a otras personas.

“Los varones están reacios al uso del preservativo y sumado a que el Ministerio de Salud quedará degradado a Secretaría, se vienen tiempos complicados”, consideró.

Diagnóstico tardío

El VIH es una enfermedad transmisible crónica. No tiene cura pero la medicación permite controlar la infección.

Según el boletín nacional del año pasado, 140.800 pacientes conviven con VIH en Argentina. Los especialistas aseguran que el porcentaje de personas que desconocían su diagnóstico cayó del 30% al 13%. “¿El motivo? El acceso a la salud y el aumento de testeos. De esta forma, se puede acceder rápidamente al tratamiento. Si el paciente toma la medicación, a los seis meses está indetectable, controla su infección y no transmite el virus a otras personas por vía sexual”, señaló la médica infectóloga Lucía de Labra, integrante del equipo de Salud Sexual.

El problema en Río Negro es que el diagnóstico resulta tardío, en el orden del 31,4%, cuando a nivel nacional el porcentaje alcanza el 30,1%. “Muchas veces llegamos tarde y ya no es una infección sino SIDA. Hay que promover el testeo. Muchos médicos no lo solicitan. Hay que empoderar al paciente para que le pida a su médico que si va a ordenar estudios, incluya VIH y enfermedades de transmisión sexual”, señaló.

La nueva ley de VIH establece que los pacientes pueden solicitar el test de VIH en los laboratorios del sistema público, sin orden médica.

Otro dato llamativo es que el 65% de los pacientes que convive con VIH se atiende en el sistema público. La mitad de ese porcentaje tiene obra social.

“Me siento orgullosa -reconoció de Labra-: en el sistema público, el paciente obtiene su diagnóstico y a la semana ya tiene su tratamiento. Es una recomendación de la OMS y la OPS porque mejora la adherencia al tratamiento. El sistema privado demora un poco más: la obra social tarda alrededor de un mes en aportar la medicación”.

Actualmente, agregó, el hospital otorga una medicación preventiva antirretroviral para la población más vulnerable que no usa preservativo, como en el caso de las trabajadoras sexuales. “Adherimos a esta medicación preventiva para que las personas no se infecten con VIH. Tiene más del 99% de efectividad. La otorgamos dentro de una prevención combinada (se hacen estudios y testeos). Es un cambio de paradigma al slogan de no dejen de usar preservativos. El tema es que hay ciertas poblaciones que no lo usan y ahí es donde tenemos que tener otra herramienta de prevención”, precisó.

Habrá testeos gratuitos el viernes de 10 a 15 en el Scum, en Moreno y Villegas y, el sábado de 14 a 17 en el Centro Cívico en la Fiesta de la Diversidad Sexual.

El consultorio de Salud Sexual atiende los martes y jueves a las 13.30 en el consultorio 28 y 29 del hospital de Bariloche. Es por demanda espontánea.