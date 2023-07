Poda de arbolado urbano en Roca: lo que hay que saber para no caer en el riesgo de «mutilarlos»

El podado de árboles en zonas urbanas es un tema que siempre trae críticas por parte de los vecinos que señalan que el trabajo «no está hecho por gente especializada» y lo que ocurre es una «mutilación» de los mismos. En Roca el periodo comenzó en junio y se mantendrá hasta el 30 de julio, por ello antes de que finalice RÍO NEGRO destaca algunos puntos a tener en cuenta para hacer una poda correcta.

Cuando llega la temporada son varios los vecinos que empiezan a expresar su malestar por el trabajo que se realiza en algunos sectores de la ciudad. Quienes se quejan, señalan que el podado no se realiza de forma correcta y por esto los árboles no crecen para brindar sombra como corresponde.

La reciente polémica tuvo lugar por un podado realizado la zona del canalito en Roca. «¿Cómo puede ser que amputen de esta manera los árboles?», fue el comentario de un vecino al expresar que las ramas de dos ejemplares en la vereda fueron «mutiladas» haciendo que los mismos pierdan su belleza natural.

La poda incorrecta del arbolado urbano influye en el crecimiento natural de la planta. Foto: Juan Thomes

Ante la consulta a un experto en el área de jardinería y paisajismo, este aseguró que ver árboles dañados por cortes incorrectos, es un hecho que se repite en varias localidades del Alto Valle ya que no todos son conscientes de lo que se puede causar. «Es un problema gravísimo que se tiene en muchos municipios, no se le da el verdadero valor al arbolado urbano y después todo el mundo en verano está buscando sombra», criticó y agregó: «un árbol cuando empieza a generarte sombra tardó 15 años mas o menos en darte ese resultado y al cortarlos de esa forma no los dejan terminar de crecer».

Por su parte, la ingeniera agrónoma y responsable técnica del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica de Río Negro, Verónica Boltshauser, explicó que uno de los errores frecuentes en esta actividad es que existe una tendencia a cortar la copa para achicar la altura de los árboles y como consecuencia terminan las plantas mutiladas. La especialista sostiene que es necesario que cuidemos nuestro arbolado urbano y para ello hay que asegurarse que la poda se realice correctamente además de tomar conciencia de la necesidad y función que cumplen los árboles.

Ordenanza en Roca: poda, mantenimiento, especies adecuadas

En Roca existe la Ordenanza 4915/20 creada con el objetivo de proteger el sistema ecológico urbano. En esta se establecen puntos no solo sobre poda sino también sobre cuáles son las especies inadecuadas o adecuadas para veredas; los tiempos de plantación y mantenimiento; además de las multas por no respetar las normativas municipales.

Distinto de lo que se cree, no cualquier árbol puede ser plantado en una vereda ya que hay especies que pueden atentar con el ambiente por su invasión de raíces o al sistema de cableado eléctrico con sus ramas. Además el árbol debe cumplir con ciertas características como tener tolerancia a condiciones climáticas o escasez de riego.

Luego está el mantenimiento el cual quedará bajo la responsabilidad de los frentistas, quienes deberán regar, podar, hacer control fitosanitario y enmienda en caso de que se necesite.

Como parte del mantenimiento es el frentista quien debe hacerse responsable de la poda, pero la persona debe respetar una normativa y es que «para realizar poda o extracción de plantas en la vía pública se debe presentar una solicitud y después de obtenido el permiso se podrá realizar la poda por parte del frentista en forma directa o contratando personal capacitado».

Para ello también se hacen capacitaciones regularmente para que los vecinos puedan acudir; y se brinda un instructivo sobre la poda en veredas de manera que todos puedan tomar conocimiento del mismo y evaluar la contratación de una persona con conocimiento en el tema.

Poda de arbolado urbano: Cuándo y cómo hacerlo

Tal como lo indica la Ordenanza municipal vigente, la poda invernal debe realizarse entre el 1 de junio y el 30 de julio con la función de «formar estructuralmente cada árbol respetando su forma natural de crecimiento». Sin embargo hay un hecho que no se aclara y es que esta actividad no requiere que se haga todos los años.

Veronica Boltshauser señaló que es un mito común entre la gente el creer que los árboles deben ser podados cada invierno. Es un mal hábito que luego termina por perturbar el normal desarrollo de la planta desencadenando en un crecimiento explosivo de sus ramas o afectando notablemente su salud.

Por lo tanto, puntualizó que la poda debe hacerse solo en casos que sea por seguridad para peatones o vehículos, por ejemplo, cuando la planta tiene ramas secas o enfermas y hay posibilidad de desprendimiento; o como posibilidad de despeje de la copa para asegurar el cableado, la iluminaria o la visión de un semáforo. En los casos donde la copa afecta el cableado, la ingeniera agrónoma explicó que solo es necesario “cortar las ramas que van por el lado donde están los cables y formar un canal para que el árbol siga creciendo, pero mientras no interrumpa el paso de los cables o el paso de la gente, el árbol en vereda no necesita una poda”.

Teniendo en cuenta esto y analizando los factores, si se concluye que el trabajo de poda es necesario, existen ciertas pautas para hacerlo de la forma adecuada sin dañar su forma natural y sin comprometer su desarrollo.

Instructivo sobre cuáles son los cortes correctos de las ramas . Foto: gentileza.

La especialista explicó que la poda es considerada incorrecta cuando el árbol es mutilado o “desmochado” en sus ramas principales afectando su crecimiento a futuro y acortando su expectativa de vida ya que un mal corte los puede debilitar. “Cuando se hacen intervenciones en el arbolado de manera incorrecta, se corre riesgo de que haya ramas que puedan romperse y que el árbol sea propenso a enfermedades”, indicó.

Además, es necesario saber que un árbol puede recuperarse cuando es sometido a varios cortes de ramas pequeñas, pero no cuando se lo somete al corte de una sola rama de gran tamaño.

El municipio de Roca brinda a través de su sitio web folletos explicativos y consejos sobre la realización de poda anual en vereda, donde se establece que en zonas urbanas solo se pueden eliminar por completo las ramas cuando estén secas o dificultando los tendidos eléctricos, pero siempre debe hacerse “tratando de afectar al mínimo la forma natural del árbol y en todos los casos el corte debe efectuarse al ras del tallo, sin dejar muñones, evitando así el nuevo crecimiento de esas ramas”.

Instructivo sobre la forma correcta e incorrecta de podar árboles adultos. Foto: gentileza

Con estas indicaciones se busca que las especies se mantengan en condiciones óptimas para su mejor desarrollo y que puedan cumplir su función ambiental. Además, se aclara que para cualquier intervención es obligatorio presentar una solicitud a través de la Dirección Plazas Parques y Jardines de la Secretaría de Servicios Públicos y después de obtener el permiso, se podrá realizar la poda por parte del frentista en forma directa o contratando personal capacitado.