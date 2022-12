Por los incidentes en la cordillera, Bariloche puntualiza qué medidas tener en cuenta en lagos y ríos

Los incidentes ocurridos el fin de semana en lagos y ríos de la cordillera, motivaron a las autoridades a destacar qué se debe tener en cuenta para ingresar a las aguas frías de los cursos de agua de esta región.

La Subsecretaría de Protección Civil de Bariloche realizó un punteado con los temas básicos a considerar si vas a ingresar a los lagos y ríos de la región, considerando que tienen bajas temperaturas.

¿Qué se debe tener en cuenta para ingresar al agua?

Verificar la temperatura del agua, no confiarse porque en un metro de profundidad la temperatura cambia mucho.

Ingresar de a poco, dejar enfriar las piernas, salir, volver a ingresar para ir aclimatando el cuerpo.

Tener precaución porque el hecho que haya visibilidad no significa que se hace pie.

Nadar dentro de la zona de boyado en los balnearios habilitados.

No descuidar a los niños. No usar elementos flotantes no normados (colchones inflables, botecitos inflables).

Utilizar siempre los elementos de seguridad para ingresar en embarcaciones de cualquier tipo al lago (chaleco salvavidas).

Tener en cuenta que es agua de deshielo, son aguas frías.

Las recomendaciones de Prefectura para navegar

Navegaciones en embarcaciones menores (lanchas, botes semirrigidos, veleros cabinados)

Antes de iniciar una navegación de placer de aviso a la Prefectura, lo puede hacer vía telefónica o en forma personal informando zona a navegar y tiempo estimado de regreso; como así también asesórese convenientemente del estado del lago y velocidad del viento.

Usar siempre el chaleco salvavidas y demás elementos de seguridad reglamentarios.

No ingerir alcohol al momento de iniciar una navegación de placer.

Contar con la correspondiente habilitación Náutico Deportiva.

Impedir que conduzcan menores no habilitados.

Llevar abordo los elementos de señalización y de lucha contra incendios e inundación (bengalas, matafuegos, silbato, espejo de señales, balde achicador, zonda de mano, etc.)

Evitar navegar en condiciones de escasa visibilidad o desconociendo el pronóstico meteorológico.

Respetar áreas de navegación establecidas por la Prefectura y nunca navegar en proximidad de bañistas u otras embarcaciones.

En proximidad de muelles, amarraderos o fondeaderos navegar a una velocidad tal que no ponga en riesgo las embarcaciones que naveguen próximas, se hallen amarradas o fondeadas.