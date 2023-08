Por qué el café no sustituye el sueño (ni ayuda a evitar errores al estudiar o trabajar)

El café no sustituye el sueño. Foto de Arturo Añez

El café es el aliado más frecuente de los estudiantes la noche anterior a un examen y lo es también en entornos laborales cuando una tarea quedó inconclusa fuera de horario. Por eso, un equipo de científicos del Laboratorio de Sueño y Aprendizaje de la Universidad Estatal de Michigan exploró las intervenciones que podrían revertir los efectos negativos de la privación del sueño, entre ellos, los efectos de la famosa bebida.

“Encontramos una respuesta simple: no hay sustituto para el sueño”, dijo la profesora de Psicología y autora de un nuevo estudio, Kimberly Fenn. Para llegar a esta determinante conclusión, su equipo llevó a cabo un experimento con 276 participantes.

El principal objetivo fue evaluar cómo mantener a las personas despiertas por una noche afectaba diferentes tipos de pensamiento. Para ello, los voluntarios realizaron varios tests cognitivos por la noche antes de ser asignados en dos grupos al azar: algunos volvieron a sus casas a dormir y otros permanecieron despiertos toda la noche en el laboratorio completando una actividad que consistía en seguir pasos de manera ordenada.

Por la mañana, todos los participantes consumieron una cápsula que contenía 200 miligramos de cafeína o un placebo. Luego, todos completaron los exámenes cognitivos nuevamente.

Según explicó Fenn en un artículo en The Conversation, descubrieron que la cafeína mejoró la capacidad de prestar atención. Sin embargo, “también encontramos que la privación del sueño condujo a más errores de ubicación”, que en inglés se denomina placekeeping y es la capacidad de realizar los pasos de una tarea compleja en un orden prescrito sin omitir ni repetir pasos.

Además, dijo que aquellos que se quedaron en el laboratorio durante la noche tuvieron que poner en juego una habilidad compleja “similar a seguir una receta para hornear un pastel de memoria. No querrías olvidarte de agregar los huevos o accidentalmente agregar la sal dos veces”.

Según ilustró Fenn los resultados, “si tenés falta de sueño, la cafeína puede ayudarte a mantenerte despierto y jugar a Candy Crush, pero probablemente no te va a ayudar a aprobar tu examen de álgebra”.

En síntesis, el café puede ayudar a mantenernos despiertos, pero no mejorará el rendimiento ni evitará los errores. El hallazgo “tiene implicaciones para la investigación de intervenciones y sugiere que la cafeína tiene un potencial limitado para reducir las tasas de error de procedimiento en entornos laborales”, resume el paper publicado en el Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition.

Tal como señala una nota sobre la investigación en Daily Mail, la falta constante de sueño adecuado no solo afecta la cognición y altera el estado de ánimo, sino que eventualmente puede impactar en la inmunidad y otros procesos vitales del organismo.

Este artículo fue publicado originalmente en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.