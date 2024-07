Precaución para transitar por Ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón por nieve, y se cerró un camino

Por las nevadas y fuertes heladas que se registran en las zonas altas de la Ruta 40, entre Bariloche y El Bolsón, desde Vialidad Nacional advirtieron a los conductores que extremen las medidas de precaución debido a la baja adherencia de la calzada por presencia de tramos con nieve y hielo. Por otro lado, este sábado, desde el Parque Nacional Nahuel Huapi comunicaron que está cerrado el camino a Tronador.

«Las nevadas se mantendrán con diferentes intensidades durante la mañana y se esperan

intensas heladas para los próximos días en la zona cordillerana. Ante esta situación se enfatiza

en la portación obligatoria de cadenas para ser utilizadas cuando sea necesario en los sectores

que presenten baja adherencia por presencia de hielo», indicaron desde Vialidad Nacional al referirse al estado de la Ruta 40, entre Bariloche y El Bolsón.

Señalaron que hay equipos viales se encuentran realizando tareas de despeje de nieve y distribución de sal a granel «para garantizar la transitabilidad y disminuir la formación de hielo en las zonas altas del

recorrido».

Nieve en Ruta 40: recomendaciones al momento de circular

Desde Vialidad Nacional recomendaron que no se circule en horario nocturno y desplazarse solo en

caso de ser necesario.

Además no realizar maniobras de adelantamiento cuando las condiciones de adherencia no son buenas y no detenerse sobre la calzada.

También, llevar las luces bajas encendidas y verificar que todos los ocupantes del vehículo lleven correctamente colocado el cinturón de seguridad.

Antes de iniciar un viaje es importante verificar el estado de las rutas en la web de Vialidad Nacional.

Cerraron un camino en Bariloche por pozones

Desde el Parque Nacional Nahuel Huapi indicaron que «hasta nuevo aviso, el camino a tronador permanecerá cerrado por estrictas razones de seguridad para todo tipo de vehículos«. Explicaron que es por presencia de pozones de barro y huellones en diferentes puntos de la traza.

Hay trabajando máquinas del Departamento de Infraestructura y Logística.