Preocupación por un incendio intencional en el Parque Los Alerces de Chubut

Brigadistas y pobladores del Parque Nacional Los Alerces combaten un incendio en la zona de Arroyo Centinela, frente a Bahía Rosales, cerca de Esquel. El fuego causa preocupación por el lugar donde se desarrolla, lleno de árboles añosos.

Pasadas las 22 del jueves pobladores del lugar detectaron un foco ígneo que todavía continúa con mucha actividad. Desde esta mañana a las 9 horas trabajan dos medios aéreos que colaboran con el trabajo en terreno de los brigadistas del ICE.

“El incendio se detectó en la zona del arroyo Centinela a las 22:30 hs. del 25 de enero, exactamente un mes después del incendio de la última navidad. Se trata de un incendio intencional con dos puntos de inicio en simultáneo. Para última hora del 25 de enero había afectado una superficie de 2,2 hectáreas. Al inicio de la jornada de hoy 26 de enero y gracias a las condiciones nocturnas, la superficie no ha avanzado más allá de 2, 5 hectáreas”, precisó el parte oficial emitido por la intendencia del Parque Nacional a cargo en forma interina por el guarparque Danilo Hernández Otaño.

Desde las 6 de este viernes se encuentran trabajando en el lugar 24 brigadistas de incendios forestales sobre ambos flancos del incendio. En diálogo con FM del Lago de Esquel, el subsecretario de Protección Civil de Chubut Eduardo Pérez confirmó que este incendio es intencional, y afirmó que por orden del gobernador Ignacio Torres se despliegan todos los recursos para colaborar con el combate del fuego,

Por último, Pérez confirmó que hay intencional en la causa de este incendio, no hubo tormentas y no es un lugar de acceso a turistas, indicó, “el informe de parques indica que es intencional, es una zona donde no transita gente, se originaron dos focos y todo indica que sería intencional este incendio, esperemos no tener más incendios porque hace 60 días que no cae una gota de agua en la zona y estamos atentos a cómo continúa esto”, concluyó.

Sendas cerradas para atender el incendio

Las autoridades del parque nacional indicaron esta tarde que las sendas de alta dificultad Dedal y Cocinero, permanecen cerradas durante la atención del incendio. «El personal está abocado al combate del incendio y no podrá atender una necesidad o pedido de auxilio o rescate de senderistas, por extravío o accidente», se precisó.