Prisma Pink Floyd Experience regresa a Cipolletti: enterate cómo conseguir las entradas

La banda latinoamericana Prisma estará presente en el Complejo Cultural Cipolletti para recrear la esencia de los shows de Pink Floyd. El show se llevará a cabo en septiembre. Enterate cómo conseguir las entradas.

Según adelantaron, el espectáculo de una de las bandas tributo más conocidas se desarrollará el 9 de septiembre a las 21 en el CCC. La banda ya se había presente en el Complejo Cultural Cipolletti en agosto del año pasado con una multitudinaria convocatoria.

Las entradas están a la venta en la boletería online o se pueden conseguir en la boletería del CCC de lunes a viernes de 9 a 14. Su valor es de $5500.

Los 9 músicos que integran la banda estarán interpretando en vivo los grandes clásicos de los discos The Wall, The Dark Side of the Moon, Wish you Were Here, entre otros. Sumado a una gran puesta en escena con luces videos y efectos que te llevarán a la magia de los increíbles conciertos que los Floyd hicieron a través de su extensa trayectoria.

Prisma está integrada por Francisco Fresard en Voz; Diego Martínez y Franco Stramana en guitarras; Maxi Vegas en batería, Mariano Caraccioli en bajo; Fausto Penacca en teclados; Mili Bottiniy Melany Flores en coros, y Ángel Villafañe en saxo, percusión y coros.