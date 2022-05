Productores caprinos de la Región Sur realizaron un exitosa venta de mohair

En el marco de una nueva venta conjunta, pequeños productores de la Región Sur rionegrina lograron un excelente precio en la venta de mohair de la esquila de otoño.

Este jueves, bajo el Programa Mohair, en la sede de Inta Jacobacci realizaron la venta de 10.300 kilos de mohair a un promedio de 12,10 dólares por kilo.

De la misma participaron pequeños productores nucleados en las cooperativas Amuleim Com y Nueva Esperanza de Laguna Blanca, Peñi Mapu de Ñorquinco, Ganadera Indígena y Calibui de Jacobacci, y La Amistad de Valcheta.

“Es el segundo año consecutivo que los productores realizan esta venta de mohair de esquila de otoño. Y el resultado es fue muy bueno” sostuvo el técnico del Programa Mohair en Río Negro, Juan Painenao.

De la venta participaron productores de distintas cooperativa.

Detalló que el total de kilos vendido estuvo integrado por fibra de las categorías “kit” que se vendió a U$s 18,15 el kilos, “joven” cuyo valor alcanzó los U$s 15,85 el kilo y “adulto”, vendido a U$s 11,25.

“El 70% del lote estuvo integrado por mohair de la categoría adulta. Si tomamos el total de kilos de cada categoría y el valor, nos da un promedio de U$s 12,10 el kilo por kilo, que es un valor muy bueno para nuestro mercado. Además representa una inyección de unos 15 millones de pesos para la zona” agregó Painenao.

Resaltó la importancia de que los productores vendan en forma asociada al señalar que “en la zona, los compradores están pagando alrededor de $ 600 el kilo. De esta forma duplicaron sus ingresos”.

El técnico destacó el trabajo que vienen realizando los productores en materia de mejoramiento genético, acopio, clasificación y venta de la fibra, procesos que acompaña el Programa Mohair.

A través de las organizaciones los productores también pueden acceder a un pre financiamiento para poder afrontar los costos de las esquilas que, “en tiempo difíciles, como los que estamos viviendo, es muy beneficioso para el sector” sentenció.