Promesa paralizada: dos años sin el Tren del Valle en Cipolletti y una espera que no tiene fin

A fines de enero se cumplirán dos años desde la última vez que los vecinos de Cipolletti pudieron utilizar el servicio del Tren del Valle. Proyectos, reuniones, charlas, e ideas para la vuelta del tren hubo muchas, pero ninguna brindó una solución concreta. El conflicto central está entre Vialidad Nacional y el municipio de Cipolletti. ¿Será Rodrigo Buteler quien le devuelva este servicio a los cipoleños?

Hace dos años, Trenes Argentinos realizaba un anunció que causaría molestias en los vecinos de Cipolletti: «Por tiempo indeterminado no se prestará el servicio del Tren del Valle entre Neuquén y Cipolletti por colisiones que se registraron en el puente ferroviario sobre Ruta 151″. Desde ese día, el Tren del Valle realiza únicamente su recorrido de Neuquén a Plottier y las vías en Cipolletti, son usadas exclusivamente por trenes de carga.

Luego del choque que dañó la estructura ferroviaria en aquel enero, se hicieron reparaciones en el puente y actualmente es utilizado por el tren de cargas que opera la empresa Ferrosur. Entonces, cuál es la explicación por la cual el tren de carga puede transitar sin problemas, pero no así el tren de pasajeros.

Surge acá un conflicto de jurisdicciones, o mejor dicho un conflicto político, entre Vialidad Nacional y el municipio de Cipolletti. La situación es la siguiente: Vialidad Nacional asegura que hay que bajar la ruta y el municipio (a cargo en ese momento de la gestión de Di Tella), no quiere que el tránsito se desvié por circunvalación sin un acuerdo claro. Esto impide que los vecinos de la ciudad cuenten con esta alternativa de transporte.

Para encontrar una solución se realizaron numerosas reuniones, pero con pocos avances. Por el momento, los organismos sólo concluyeron que la solución será el socavamiento de la Ruta 151 bajo el puente ferroviario.

Con la nueva gestión, será el turno de Rodrigo Buteler de devolverle a los vecinos de Cipolletti un servicio que generaba no sólo facilidades de movilidad, si no también una gran ayuda económica por el bajo costo del pasaje. Hoy, para quienes deben trasladarse a Neuquén desde Cipolletti y no cuentan con vehículo propio, el pasaje en el transporte público supera los 250 pesos.

Cuando se anunció el regreso del tren del valle, en el año 2015, se cumplían casi 22 años desde que no pasaba ningún servicio de pasajeros sobre el río Neuquén, y era la primera vez en la historia que existirá un servicio regular interurbano entre ambas ciudades. Pero la alegría por dicho anunció duró menos de seis años. ¿Tendrá que pasar nuevamente dos décadas para ver el tren de pasajeros en la ciudad?

En momentos de crisis económica, bajos salarios y aceleración de la inflación la alternativa de un medio de transporte más barato resulta muy positiva para los trabajadores, e iniciado el año lectivo lo será para el estudiantado que debe desplazarse entre localidades para poder cursar sus materias.

Pero los universitarios no solamente piden la vuelta del tren para viajar gastando menos. También están interesados en que las autoridades competentes concreten el antiguo pedido de instalar una parada, o apeadero, a la altura del cruce de Circunvalación Presidente Perón y la Ruta 65, por donde pasan las vías del ferrocarril.

Qué dice el municipio sobre el regreso del Tren del Valle

DIARIO RÍO NEGRO consultó al municipio de Cipolletti sí se realizarán nuevas gestiones para el regreso del tren, y si bien hay intenciones de que esto suceda, «está todo en manos de vialidad nacional», dijeron.

Desde el municipio aseguraron que Vialidad Nacional ya tiene listo el proyecto de la obra listo para ser licitado, pero por el contexto político y económico que atravesamos esto podría no ocurrir.

Mientras tanto, la estación del Tren del Valle en Cipolletti se ha vuelto un espacio desierto, donde solo quedan los rastro de los que fue algunas vez el punto de partida de los cipoleños que quieran visitar Neuquén.

Cuál es la obra que buscaba aprobar el intendente de Cipolletti y Vialidad Nacional rechazaba

Los desacuerdos entre Vialidad Nacional y el municipio de Cipolletti continúan retrasando la llegada del servicio de tren de pasajeros a Cipolletti. Durante la gestión de Claudio Di Tella la propuesta era la siguiente.

El municipio de Cipolletti impulsaba un convenio convenio que incluía cuatro obras que Vialidad debía realizar en la ciudad. La terminación del tramo 6 de la ruta 22 como avenida urbana, el convenio para el corrimiento de las interferencias que hay en el puente ferrocarretero de Ruta 151, la remediación de la ex circunvalación y el avance por la barda norte de la Ruta 22.

Pero, mientras no se resuelva el conflicto entre el organismo nacional y el municipio, o bien hasta que Cipolletti acceda a la solicitud de Vialidad Nacional de desviar el tránsito pesado con destino a Vaca Muerta a través de la zona de circunvalación y luego hacia el Tercer Puente, el proyecto no progresará y las obras no llegarán a la ciudad.