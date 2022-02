Protocolo para las aulas: Neuquén se diferencia de Capital Federal y espera a Nación

El 2 de marzo las aulas volverán a recibir a los alumnos en Neuquén y por el momento no está definido con qué protocolos se llevará adelante el nuevo ciclo lectivo. Neuquén todavía no definió si para el inicio de clases mantendrá las mismas medidas que se llevaron a cabo el año anterior contra el coronavirus o si habrá alguna modificación. Tampoco si se colocará dosis de refuerzo para niños. Pero si fuentes del Gobierno de la provincia adelantaron a este medio que no se eliminarán los protocolos como anunció la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, si se esperará los lineamientos en el Consejo Federal de Salud (Cofesa).

Las reuniones en el consejo nacional ya iniciaron y buscan definir un protocolo de Aula Segura para el nivel inicial, primario y secundario. El jueves o viernes está prevista otra reunión. Durante la pandemia, Neuquén siempre fue adhiriendo a los diferentes lineamientos nacionales.

Una variable que marca la diferencia entre el nuevo año y el anterior es el avance en el porcentaje de vacunación. Dentro de la franja de 12 a 17 años, en la provincia un 76% tiene ya el esquema completo.

Uno de los puntos que no se definió en la provincia es si los niños de entre 3 y 11 años recibirán la dosis de refuerzo. Desde el Ministerio de Salud por ahora se marcó que se sigue avanzando para completar los esquemas de vacunación.

El año pasado hubo colegios que finalizaron el 2021 on presencialidad al 100% y otros con formato de burbujas. Hubo medidas que fueron adaptadas en cada establecimiento según cada situación particular. Un punto clave ahí fue la infraestructura de cada colegio y la matrícula. Además si eran privadas, públicas, o públicas de Gestión Privada.

Entre las principales medidas de prevención estuvo el uso obligatorio del barbijo en todo momento dentro del aula. Además higienización con solución alcohólica y la ventilación de los espacios. También se tomó la temperatura. Los que funcionaron con la presencialidad plena, consideraron cada curso como una burbuja única y en caso de algún contagio se aisló a ese grupo de alumnos. Otro punto fue mantener ingresos y egresos escalonados, y recreos en horarios diferentes para evitar aglomeraciones.