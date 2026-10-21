Qué es la ameba «come-cerebros»: el parásito que causó la muerte de un niño de 10 años en las termas de Catamarca

La trágica muerte de un niño de diez años en Catamarca a causa de una infección poco frecuente generó profunda conmoción y puso en alerta a las autoridades sanitarias de todo el país. El diagnóstico fue ratificado por especialistas del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ANLIS-Malbrán mediante análisis de biología molecular.

Según informaron desde medios locales, el episodio reavivó el debate sobre los riesgos asociados a ciertos microorganismos presentes en aguas dulces templadas y las medidas preventivas necesarias.

¿Qué es y cómo actúa la Naegleria fowleri?

La infección por la ameba «Naegleria fowleri«, popularmente conocida como la ameba «come-cerebros», provoca un cuadro clínico grave denominado meningoencefalitis amebiana primaria (MAP). Aunque se trata de un cuadro de muy baja incidencia estadística, su desenlace suele ser fatal en la gran mayoría de los casos registrados a nivel internacional.

Este organismo unicelular es de carácter termófilo, lo que significa que prolifera preferentemente en ámbitos acuáticos de temperaturas cálidas, especialmente en regiones subtropicales y tropicales. Los especialistas señalan que se reproduce con mayor facilidad en entornos que alcanzan o superan los 46 grados Celsius, como en fuentes de agua dulce como lagos, ríos o piscinas que no cuentan con los niveles adecuados de cloración.

En condiciones naturales, estas amebas se alimentan habitualmente de bacterias presentes tanto en el suelo como en el agua dulce, sin representar una amenaza directa. Sin embargo, el riesgo biológico se materializa cuando el microorganismo logra ingresar al cuerpo humano de manera accidental a través de las vías nasales de una persona.

El ingreso suele producirse durante prácticas recreativas o acuáticas como nadar, bucear o realizar actividades donde el agua contaminada asciende por la nariz. Una vez dentro del organismo, la ameba utiliza el nervio olfatorio el primer nervio craneal encargado del sentido del olfato como vía directa para penetrar y colonizar el tejido cerebral.

El período de incubación de la enfermedad suele oscilar entre los tres y los catorce días posteriores a la exposición, manifestándose inicialmente con fiebre alta, dolores de cabeza intensos, náuseas y vómitos. A medida que avanza el cuadro, se desencadena una inflamación severa del tejido cerebral conocida como meningoencefalitis hemorrágica necrotizante, la cual destruye rápidamente las células cerebrales y conduce a los pacientes a un estado de coma con pronóstico crítico.

El impacto del caso en Catamarca y la investigación en curso

El trágico fallecimiento del niño de diez años tuvo lugar tras permanecer internado en el Hospital Interzonal de Niños «Eva Perón» de la provincia de Catamarca, donde el equipo médico detectó los primeros indicios de la infección. El diagnóstico definitivo fue posteriormente ratificado por el Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán, activando de inmediato los protocolos de vigilancia epidemiológica.

A raíz de este suceso, las autoridades locales de la intendencia de Fiambalá dispusieron la clausura preventiva de un complejo termal de la zona, mientras equipos técnicos y profesionales de la salud iniciaron el relevamiento y análisis exhaustivo de las aguas.

El objetivo central de los peritajes es reconstruir las actividades y posibles exposiciones del menor durante las semanas previas para determinar con precisión si el contagio se originó en el establecimiento turístico