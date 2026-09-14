El brote de gripe aviar en Patagonia dejó un hallazgo inédito en lobos marinos: el virus atravesó la placenta

El virus de la influenza aviar H5N1 no se limita al sistema respiratorio. Un estudio realizado por investigadores del Conicet sobre lobos y elefantes marinos afectados durante el brote de 2023 permitió determinar que el patógeno tiene un fuerte impacto sobre el sistema nervioso y también puede afectar el corazón y la placenta.

Uno de los principales hallazgos fue la confirmación de la transmisión del virus de una madre a su feto a través de la placenta, un fenómeno que no había sido demostrado hasta ahora en mamíferos de vida silvestre. El descubrimiento podría ayudar a explicar la gran cantidad de abortos registrados entre los lobos marinos durante aquel brote.

El brote que golpeó a La Lobería

El estudio tiene como antecedente uno de los episodios sanitarios más graves que atravesaron las colonias de lobos marinos de la Patagonia. En Río Negro, el brote de influenza aviar altamente patógena provocó la muerte de 820 ejemplares de lobo marino de un pelo en el Área Natural Protegida Punta Bermeja, conocida como La Lobería. En todo el Camino de la Costa provincial, la cifra superó los 1.200 animales muertos.

La emergencia sanitaria obligó a restringir durante varios meses el acceso a la playa y generó operativos para retirar los cadáveres, mientras los equipos especializados monitoreaban la evolución de la enfermedad y sus efectos sobre las colonias.

Fue en ese contexto que comenzó a estudiarse con mayor profundidad cómo actuaba el H5N1 en los mamíferos marinos y qué consecuencias podía tener sobre estas poblaciones.

Carla Fiorito realizando trabajo de laboratorio. Foto: gentileza investigadora.

La investigación fue encabezada por Carla Fiorito, veterinaria e investigadora del Conicet en el Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR), y contó con la colaboración de especialistas del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España. El trabajo fue publicado en la revista especializada Veterinary Pathology.

El cerebro, uno de los principales órganos afectados

Durante la investigación se realizaron necropsias a ejemplares de lobo marino sudamericano (Otaria flavescens) y elefante marino del sur (Mirounga leonina) encontrados varados en Chubut durante el brote.

Los análisis clínicos, patológicos, inmunohistoquímicos y moleculares permitieron comprobar el marcado neurotropismo del H5N1, es decir, su capacidad para afectar el sistema nervioso.

«Cuando pensamos en gripe aviar solemos asociarla con cuadros respiratorios. Sin embargo, la cepa que viene circulando desde hace varios años es conocida por ser neurotrópica», explicó Fiorito.

El virus fue detectado en prácticamente todas las áreas del cerebro analizadas. También apareció en el plexo coroideo, una estructura encargada de producir el líquido cefalorraquídeo.

Este hallazgo sugiere que el virus podría diseminarse a través de este fluido y ayudaría a explicar por qué también se encontraron lesiones en la médula espinal.

Los resultados permitieron relacionar la presencia del virus en el sistema nervioso con parte de la sintomatología observada en los animales durante el brote.

El trabajo aportó además otro dato novedoso para los pinnípedos: la capacidad del virus para producir lesiones cardíacas.

Los investigadores detectaron lesiones severas en el corazón de un cachorro de elefante marino, un tipo de afectación que ya había sido descripta en otros mamíferos y aves, pero que no se había documentado previamente en estos mamíferos marinos.

La placenta, una pieza clave

El hallazgo más relevante surgió durante la necropsia de una hembra de lobo marino preñada.

Los investigadores pudieron analizar muestras tanto de la madre como del feto. Encontraron lesiones severas en la placenta y detectaron el virus en distintos órganos del feto. Su presencia fue posteriormente confirmada mediante técnicas moleculares.

De esta manera, el estudio demostró la transmisión vertical del H5N1, desde la madre hacia la cría durante la gestación.

“Tuvimos la oportunidad de hacer la necropsia de una hembra preñada y tomar diversas muestras, tanto de la madre como del feto. Pudimos observar lesiones severas en la placenta y detectamos el virus en los órganos fetales”, explicó Fiorito.

Según la investigadora, se trata de una evidencia inédita en mamíferos de vida silvestre y podría aportar una explicación al elevado número de abortos registrados entre los lobos marinos durante el brote.

Un cambio en los protocolos para estudiar fauna silvestre

Además del valor científico, los resultados tienen una aplicación concreta para el diagnóstico de futuros brotes.

Durante las primeras etapas de la circulación del virus en mamíferos marinos, el muestreo estaba concentrado principalmente en las vías respiratorias. Sin embargo, el estudio mostró que analizar únicamente esos tejidos podía generar falsos negativos.

La incorporación de muestras de tejido cerebral, donde el virus presenta un fuerte tropismo, permite mejorar la precisión del diagnóstico y establecer protocolos de muestreo más adecuados para el trabajo en campo.

«Al incorporar el análisis de tejido cerebral, donde el virus concentra su principal tropismo, se logró diagnosticar con precisión», señaló Fiorito.

Conocer qué órganos resultan afectados también permite explicar los signos clínicos observados y comprender mejor el impacto de una enfermedad que apareció en especies que no habían sido previamente expuestas a este virus.

Un aporte argentino para la vigilancia internacional

El monitoreo de patógenos emergentes en animales silvestres resulta especialmente relevante frente a virus como el H5N1, que tienen potencial zoonótico.

«Se estima que alrededor del 70 por ciento de las enfermedades emergentes en humanos se originan en la fauna silvestre, por lo que su vigilancia es una herramienta clave tanto para la conservación como para la salud pública, bajo el enfoque de Una Salud», sostuvo la investigadora.

La experiencia adquirida durante el brote llevó a que Fiorito fuera convocada por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) para contribuir a una guía internacional destinada a mejorar la respuesta frente a brotes de influenza aviar en mamíferos marinos.

Los resultados obtenidos a partir de los animales afectados en Patagonia aportan así información clave para mejorar los protocolos de diagnóstico, comprender el impacto del H5N1 sobre las poblaciones de fauna marina y fortalecer la vigilancia de futuros brotes.