¿Qué pasa con la histórica casa de Bouquet Roldán en Neuquén?

La promesa cumplió cinco años, pero se demoró tanto que cambió la gestión y quedó en algún cajón. La beneficiada iba a ser la antigua casa emblema de lo que fue la chacra “La Siren” de Neuquén, en la esquina de calles Anaya y Lanín, pero hasta ahora eso no pudo ser.

“Vamos a restaurar la casa de Carlos Bouquet Roldán», había dicho el por entonces gobernador Omar Gutiérrez en 2019, según lo difundido en redes sociales por el “Ministerio de las Culturas”, a cargo de Marcelo Colonna, y que hoy es una secretaría más dentro del Ministerio de Desarrollo Humano que dirige Julieta Corroza. Esa jornada fue el 4 de mayo, y se celebró junto a la edificación, con chacareras y empanadas, en el marco del Día de los Monumentos, acto del que también participó el actual intendente local Mariano Gaido.

La reapertura después de años de vandalismo y abandono, había ocurrido meses antes, en febrero, cuando se expusieron documentos del antiguo funcionario, que nació en Córdoba un 22 de septiembre de 1854 (hace 170 años) y que llegó a liderar el destino del territorio neuquino entre 1903 y 1906, después de una breve carrera militar, buenos contactos y años de experiencia política.

Recuerdo de la pareja que formó Bouquet Roldán con su segunda compañera de vida, Sara Rodríguez Iturbe. Fotos: Gentileza.

***

En esos encuentros de 2019 el entusiasmo estaba a la vista, ya que por fin se reactivaba un espacio valioso, gracias al trabajo conjunto de la dirección de Patrimonio Cultural y la asociación civil “Nuestros Mayores”, que se había puesto al hombro la limpieza y el acondicionamiento del lugar. Pero las restricciones de la pandemia llegaron, también inconvenientes personales y vínculos que se rompieron, cambiaron los funcionarios, se apeló por la austeridad y la reparación del inmueble por dentro, no prosperó.

“El grupo de danzas folklóricas “Nuestros Mayores” es una pieza fundamental en este proyecto (…) planea custodiar la casa y llevar a cabo diversas actividades folclóricas en el patio”, señalaba en febrero de 2019 la repartición provincial. Hoy ese grupo, que integran más de 150 personas, es el que da vida al entorno de la morada histórica. Se sabe que allí se radicó Bouquet Roldán cuando nacía Neuquén, convertida en capital, después del traslado que él mismo ideó, de la cabecera política y administrativa desde Chos Malal, en 1904.

***

En diálogo con RÍO NEGRO, Juan Zúñiga, referente del grupo tradicionalista, contó acerca de todo el esfuerzo y la labor realizada desde que se hicieron cargo del predio: además del alero que anexaron en uno de los laterales de la casa, al mejor estilo de pulpería de campo, también sumaron baños, parrilla, cartelería, un mástil, servicios y, separado por unos metros, un salón de usos múltiples donde ensayan y ofrecen distintos talleres hasta el día de hoy. Convocan a exponentes de la música regional para cantar bajo los árboles que la custodian, bailan en el suelo que ellos desmalezaron, pero nada pueden hacer puertas adentro de la antigua vivienda donde estuvo el fundador de Neuquén capital.

Foto: Florencia Salto.

***

Allí, el deterioro está a la vista, agravado por la humedad y la ausencia de vidrios en sus ventanas, lo que permitió que el viento y las palomas hicieran de las suyas. Enfrente, lo que fue la casa del encargado de la chacra, allá por el 1900, se encuentra en peores condiciones. Más que el sitio soñado para mostrar la historia de la ciudad, pensado para la creación de un Centro de Interpretación Histórico, un reservorio de bienes patrimoniales y un laboratorio arqueológico y paleontológico, permanece convertida en un depósito de estructuras y algún que otro mueble, sin que Provincia defina acciones concretas para revertir esa realidad.

El aspecto del interior de la casa habla de la importancia de sumar acompañamiento urgente.

***

Desde Patrimonio, antes a cargo de Carlos Cides y ahora de Raúl Mansilla, afirmaron haber hecho años atrás el informe técnico, el rastreo de documentos, mensura y hasta la confirmación del valor histórico. En octubre de 2019 contaron con la visita de integrantes del Centro Experimental de la Vivienda y Equipamiento Urbano (CEVEqU), encabezado por el arquitecto Dante Di Fiore, que se desempeñaba en la Facultad de Ingeniería de la UNCo, para conocer el estado de situación y sugerir un posible abordaje, como también se hizo con la Torre Talero.

Fueron esos profesionales quienes propusieron la búsqueda de más datos y de algún registro de imagen en el Sistema Provincial de Archivos, que ayudara a orientar la restauración, así como también un detalle minucioso de la estructura, para definir posibilidades reales de recuperación y evaluar qué usos darle. La altura del inmueble y su estilo, les dieron muestra de la sencillez propia de una casa de campo que se le quiso imprimir, lejos de la ostentación que se podría esperar para quienes ocupaban cargos como el de la Gobernación.

***

Aún con todos estos aportes, ahora de responsabilidad y seguimiento no se habla, a pesar de los intentos de este medio por conseguir certezas. Dicen por lo bajo, que es a causa de los costos elevados que implicaría llevar a cabo todo lo propuesto, donde la historia regional no es prioridad.

Por su parte, el actual subsecretario de Cultura provincial, Oscar Sarhan, respondió a las consultas de RÍO NEGRO y puso como argumento para el atraso el poco tiempo que lleva él en la gestión, insuficiente aún para abordar todos los espacios históricos cuya preservación quedó incompleta o que aún no comenzó. «Ojalá me bajen el dinero para arreglar esto, porque sería hermoso ponerlo en valor, pero no está contemplado para este año. Me encantaría que se incluya en la parte de Infraestructura del año que viene», confió el titular.

Foto: Florencia Salto.

***

Este sitio emblemático hoy se encuentra dentro del predio de 127 hectáreas, junto a la Ciudad Deportiva y la Escuela Superior de Bellas Artes “Manuel Belgrano”, en un sector inmenso que incluye además, otras sedes institucionales, colegios y hasta viviendas. Se sabe que desde su construcción, tenía un corredor de entrada con un alero, un living-comedor, un baño, un dormitorio y una cocina. Sus paredes son de mampostería de ladrillos, que llegaron a la Patagonia con el ferrocarril, traídos desde Francia y Estados Unidos.

Todo el sector conformaba una estancia, la colonia agrícola, en la que Bouquet Roldán se radicó junto a su segunda compañera de vida, Sara Rodríguez Iturbide, el 12 de septiembre de 1902, exactamente dos años antes de la fundación capitalina. Pero convertido su dueño en Administrador Nacional de Aduanas, su presencia en la zona se interrumpió hasta que retornó en 1910 y se mantuvo hasta 1916, cuando la pareja se mudó definitivamente a Buenos Aires, hasta que el exgobernador falleció el 15 de mayo de 1921, a sus 66 años.

***

Las deudas que se generaron por canon de riego, sin una descendencia que respondiera por ellas, hicieron que la vivienda pasara embargada a manos del Ejército, hasta que se provincializó en la década del ‘90, aseguraron desde el área de Patrimonio. Los restos mortales de Bouquet Roldán descansaron primero en el cementerio de la Recoleta, para luego pasar al de la Chacarita, hasta su posterior cremación, completó la revista “Más Neuquén”.

A pesar de todos los años transcurridos, el tema sigue resurgiendo en la agenda pública. En abril de este año, por ejemplo, la diputada del bloque “Juntos por Neuquén”, Carina Riccomini, presentó un proyecto de ley para otorgarle el estatus de patrimonio histórico a la casa, pero éste aún espera ser tratado en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia afirmaron, así que tampoco hay fecha para que llegue a votación en el recinto. Ya contaba desde 2019 con una declaración de “interés cultural” y este 2024 Gerardo Gutiérrez, desde el MPN, logró que se declare de “interés legislativo” el trabajo de la agrupación “Nuestros mayores” en el predio.

En el medio quedó el expediente en trámite, también de 2019, que se había iniciado en la Subsecretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía e Infraestructura, al parecer, la única con facultades para los trabajos concretos. Así, se fueron acumulando vestigios de respaldo simbólico necesario, es cierto, pero sin la determinación económica para concretar la reparación de la estructura, protagonista original de todo el proceso.

Este era el aspecto del lugar cuando comenzó la recuperación.

***