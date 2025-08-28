Quién era el funcionario que murió en Roca: tenía 41 años y una «fuerte identidad en el Movimiento Patagónico»

Conmoción en Roca por la muerte de un funcionario. Foto: gentileza.

La noticia de la muerte de Juan Durán, director del Centro Administrativo del Gobierno de Río Negro en Roca, conmocionó a la comunidad local y provincial. Tenía 41 años y, según trascendió, murió por una descompensación cardíaca.

A lo largo de su carrera, Durán ocupó cargos clave en distintos ministerios. Fue director de Coordinación Territorial del Alto Valle y Valle Medio en el Ministerio de Seguridad y trabajó en el área de Acción Comunitaria del ex Ministerio de Desarrollo Humano.

Durante la gestión de Arabela Carreras desempeñó tareas en diversos sectores estatales, hasta asumir, bajo la administración de Alberto Weretilneck, la dirección del Centro Administrativo roquense.

Además de su labor administrativa, Juan Durán fue docente de historia en el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), formando a futuras generaciones y dejando una huella profunda en sus estudiantes y colegas. Desde la institución expresaron su pesar por su partida: «La partida prematura de Juan deja un vacío enorme en nuestra institución».

Conmoción en Roca: las palabras de Alberto Weretilneck

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, lo despidió con un sentido mensaje: «Un compañero comprometido con la gestión pública y con una fuerte identidad en el Movimiento Patagónico Popular».

En el mensaje difundido, Weretilneck manifestó además: «Acompañamos en este momento de dolor a su familia, a sus amigos y a todos quienes compartieron con él la vocación de trabajar por nuestra provincia».