Sociedad

Aniversario de Roca 2025: conocé los días de celebración, horarios y los escenarios para los shows en vivo

La ciudad se prepara para celebrar sus 146 años y preparó una grilla repleta de actividades para disfrutar al aire libre.

Aniversario de Roca. Foto: Juan Thomes

El municipio de Roca dará inicio a los festejos por el aniversario de la ciudad. Se trata de una nueva edición que se hará en el paseo del Canal Grande «Carlos Soria».  Conocé los días, horarios y la grilla completa de actividades.

El municipio de Roca dispuso una grilla de grupos y artistas regionales que tienen su lugar para mostrar y presentarse en los escenarios que se armarán en el predio ubicado en el paseo Canal Grande. Son tres escenarios para todas las edades: escenario Central, escenario Rock y escenario de las Infancias.

Los festejos iniciarán el lunes 1 de septiembre con un acto protocolar en la plaza Villegas y continuará el fin de semana -sábado 6 y domingo 7- con una nueva edición del «Paseo Aniversario», entre calles Maipú y San Juan.

Desde Diario RÍO NEGRO te contamos la grilla con los horarios día por día para los tres escenarios alternativos, para que puedas planificar en qué escenario estar y así no perderte de ningún artista o grupo musical.

Aniversario de Roca: la grilla del sábado 6 de septiembre

El sábado 6 de septiembre se dará inicio a los festejos por el aniversario de la ciudad.

ESCENARIO «CENTRAL«: ubicado en calles Neuquén y Gelonch

  • 15.40 Apertura y Saludos Institucionales             
  • 16.00 Taller Deportivo Roca Integrado
  • 16.25 Taller Danzas Folclóricas de Elena Huilcapan
  • 16.50 Efecto Mariposa
  • 17.25 Gimnasia Artística Club Del Progreso
  • 17.50 Girassi´s Danza Urbana
  • 18.25 Taller Municipal Flamenco
  • 18.50 FND Group
  • 19.35 Taller Municipal Amanecer Sureño
  • 20.15 Pablo y los Blones
  • 21.00 Ñuke Mapu
  • 21.45 Estilo Norteño
  • 22.50 3 Punto Cero
  • 23.45 Peñeros
  • 00.45 Bacan

ESCENARIO «ROCK«: ubicado sobre calles Gelonch y San Juan

  • 17.30 Apertura y Saludos Institucionales 
  • 18.00 Eter
  • 18.45 Bajos Instintos
  • 19.30 Yubes
  • 20.15 Blowind Blues
  • 21.00 Contundencia Masiva
  • 21.45 Rober Garcia Cuarteto
  • 22.50 Zenith
  • 23.50 Spaguetti

ESCENARIO «DE LAS INFANCIAS»: ubicado sobre calles Gadano y Misiones

  • 16.00 Apertura y Saludos Institucionales                                            
  • 16.30 Circo del Valle
  • 18.00 Magdalena de Pez
  • 19.45 Doki Doki (K-pop, Just Dance, Animación)

Además de 16.00 a 19:30 habrá un espacio de actividades infantiles con: dibujos, pinturas, libros objeto, rompecabezas, pinta caritas, juegos para primeras infancias a cargo de los CECIs, etc.

Aniversario de Roca: la grilla del domingo 7 de septiembre

ESCENARIO «CENTRAL«: ubicado en calles Neuquén y Gelonch

  • 15.40 Apertura y Saludos Institucionales             
  • 16.00 Asociación Tae-Kwon-Do
  • 16.25 Dancers ML
  • 16.45 Taller Municipal Danzas Clásicas
  • 17.25 Estilización Folclórica Gisela Díaz
  • 17.50 Tradiciones Chilenas
  • 18.35 Taller Municipal Urdiembres
  • 19.00 Nohur El Ain Danzas Españolas
  • 19.35 Taller Municipal Danzas Urbanas
  • 20.15 Sulupe
  • 21.00 Miguelito de la gente
  • 21.40 La Sachasonkoy
  • 22.10 Entrega de Subsidio a Instituciones Locales y Premiación Programa «Reciclá y Ganá» 2025
  • 22.50 Hermanos Sobra
  • 23.45 La Ke Faltaba

ESCENARIO «ROCK«: ubicado sobre calles Gelonch y San Juan

  • 17.30 Apertura y Saludos Institucionales
  • 18.00 Acto Reconocimiento a Vecinos/as e Instituciones Destacadas
  • 19.15 Los Delincuentes del Rock
  • 19.55 Fractales
  • 20.40 Suelas Embarradas
  • 21.20 No tan santos
  • 22.05 Susi Blus
  • 23.00 La Drim
  • 23.55 Trio Bar

ESCENARIO «DE LAS INFANCIAS»: ubicado sobre calles Gadano y Misiones

  • 16.00 Apertura y Saludos Institucionales
  • 16.30 Rober y La Máquina
  • 18.00 Circo sin fin
  • 19.45 Intelecto Free (Competencia Freestyle)
  • 16.00 a 19:30 hs Espacio de actividades infantiles: dibujos, pinturas, libros objeto, rompecabezas, pinta caritas, juegos para primeras infancias a cargo de los CECIs, etc.

