Aniversario de Roca 2025: conocé los días de celebración, horarios y los escenarios para los shows en vivo

El municipio de Roca dará inicio a los festejos por el aniversario de la ciudad. Se trata de una nueva edición que se hará en el paseo del Canal Grande «Carlos Soria». Conocé los días, horarios y la grilla completa de actividades.

El municipio de Roca dispuso una grilla de grupos y artistas regionales que tienen su lugar para mostrar y presentarse en los escenarios que se armarán en el predio ubicado en el paseo Canal Grande. Son tres escenarios para todas las edades: escenario Central, escenario Rock y escenario de las Infancias.

Los festejos iniciarán el lunes 1 de septiembre con un acto protocolar en la plaza Villegas y continuará el fin de semana -sábado 6 y domingo 7- con una nueva edición del «Paseo Aniversario», entre calles Maipú y San Juan.

Desde Diario RÍO NEGRO te contamos la grilla con los horarios día por día para los tres escenarios alternativos, para que puedas planificar en qué escenario estar y así no perderte de ningún artista o grupo musical.

Aniversario de Roca: la grilla del sábado 6 de septiembre

El sábado 6 de septiembre se dará inicio a los festejos por el aniversario de la ciudad.

ESCENARIO «CENTRAL«: ubicado en calles Neuquén y Gelonch

15.40 Apertura y Saludos Institucionales

16.00 Taller Deportivo Roca Integrado

16.25 Taller Danzas Folclóricas de Elena Huilcapan

16.50 Efecto Mariposa

17.25 Gimnasia Artística Club Del Progreso

17.50 Girassi´s Danza Urbana

18.25 Taller Municipal Flamenco

18.50 FND Group

19.35 Taller Municipal Amanecer Sureño

20.15 Pablo y los Blones

21.00 Ñuke Mapu

21.45 Estilo Norteño

22.50 3 Punto Cero

23.45 Peñeros

00.45 Bacan

ESCENARIO «ROCK«: ubicado sobre calles Gelonch y San Juan

17.30 Apertura y Saludos Institucionales

18.00 Eter

18.45 Bajos Instintos

19.30 Yubes

20.15 Blowind Blues

21.00 Contundencia Masiva

21.45 Rober Garcia Cuarteto

22.50 Zenith

23.50 Spaguetti

ESCENARIO «DE LAS INFANCIAS»: ubicado sobre calles Gadano y Misiones

16.00 Apertura y Saludos Institucionales

16.30 Circo del Valle

18.00 Magdalena de Pez

19.45 Doki Doki (K-pop, Just Dance, Animación)

Además de 16.00 a 19:30 habrá un espacio de actividades infantiles con: dibujos, pinturas, libros objeto, rompecabezas, pinta caritas, juegos para primeras infancias a cargo de los CECIs, etc.

Aniversario de Roca: la grilla del domingo 7 de septiembre

ESCENARIO «CENTRAL«: ubicado en calles Neuquén y Gelonch

15.40 Apertura y Saludos Institucionales

16.00 Asociación Tae-Kwon-Do

16.25 Dancers ML

16.45 Taller Municipal Danzas Clásicas

17.25 Estilización Folclórica Gisela Díaz

17.50 Tradiciones Chilenas

18.35 Taller Municipal Urdiembres

19.00 Nohur El Ain Danzas Españolas

19.35 Taller Municipal Danzas Urbanas

20.15 Sulupe

21.00 Miguelito de la gente

21.40 La Sachasonkoy

22.10 Entrega de Subsidio a Instituciones Locales y Premiación Programa «Reciclá y Ganá» 2025

22.50 Hermanos Sobra

23.45 La Ke Faltaba

ESCENARIO «ROCK«: ubicado sobre calles Gelonch y San Juan

17.30 Apertura y Saludos Institucionales

18.00 Acto Reconocimiento a Vecinos/as e Instituciones Destacadas

19.15 Los Delincuentes del Rock

19.55 Fractales

20.40 Suelas Embarradas

21.20 No tan santos

22.05 Susi Blus

23.00 La Drim

23.55 Trio Bar

ESCENARIO «DE LAS INFANCIAS»: ubicado sobre calles Gadano y Misiones

16.00 Apertura y Saludos Institucionales

16.30 Rober y La Máquina

18.00 Circo sin fin

19.45 Intelecto Free (Competencia Freestyle)