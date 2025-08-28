Aniversario de Roca 2025: conocé los días de celebración, horarios y los escenarios para los shows en vivo
La ciudad se prepara para celebrar sus 146 años y preparó una grilla repleta de actividades para disfrutar al aire libre.
El municipio de Roca dará inicio a los festejos por el aniversario de la ciudad. Se trata de una nueva edición que se hará en el paseo del Canal Grande «Carlos Soria». Conocé los días, horarios y la grilla completa de actividades.
El municipio de Roca dispuso una grilla de grupos y artistas regionales que tienen su lugar para mostrar y presentarse en los escenarios que se armarán en el predio ubicado en el paseo Canal Grande. Son tres escenarios para todas las edades: escenario Central, escenario Rock y escenario de las Infancias.
Los festejos iniciarán el lunes 1 de septiembre con un acto protocolar en la plaza Villegas y continuará el fin de semana -sábado 6 y domingo 7- con una nueva edición del «Paseo Aniversario», entre calles Maipú y San Juan.
Desde Diario RÍO NEGRO te contamos la grilla con los horarios día por día para los tres escenarios alternativos, para que puedas planificar en qué escenario estar y así no perderte de ningún artista o grupo musical.
Aniversario de Roca: la grilla del sábado 6 de septiembre
El sábado 6 de septiembre se dará inicio a los festejos por el aniversario de la ciudad.
ESCENARIO «CENTRAL«: ubicado en calles Neuquén y Gelonch
- 15.40 Apertura y Saludos Institucionales
- 16.00 Taller Deportivo Roca Integrado
- 16.25 Taller Danzas Folclóricas de Elena Huilcapan
- 16.50 Efecto Mariposa
- 17.25 Gimnasia Artística Club Del Progreso
- 17.50 Girassi´s Danza Urbana
- 18.25 Taller Municipal Flamenco
- 18.50 FND Group
- 19.35 Taller Municipal Amanecer Sureño
- 20.15 Pablo y los Blones
- 21.00 Ñuke Mapu
- 21.45 Estilo Norteño
- 22.50 3 Punto Cero
- 23.45 Peñeros
- 00.45 Bacan
ESCENARIO «ROCK«: ubicado sobre calles Gelonch y San Juan
- 17.30 Apertura y Saludos Institucionales
- 18.00 Eter
- 18.45 Bajos Instintos
- 19.30 Yubes
- 20.15 Blowind Blues
- 21.00 Contundencia Masiva
- 21.45 Rober Garcia Cuarteto
- 22.50 Zenith
- 23.50 Spaguetti
ESCENARIO «DE LAS INFANCIAS»: ubicado sobre calles Gadano y Misiones
- 16.00 Apertura y Saludos Institucionales
- 16.30 Circo del Valle
- 18.00 Magdalena de Pez
- 19.45 Doki Doki (K-pop, Just Dance, Animación)
Además de 16.00 a 19:30 habrá un espacio de actividades infantiles con: dibujos, pinturas, libros objeto, rompecabezas, pinta caritas, juegos para primeras infancias a cargo de los CECIs, etc.
Aniversario de Roca: la grilla del domingo 7 de septiembre
ESCENARIO «CENTRAL«: ubicado en calles Neuquén y Gelonch
- 15.40 Apertura y Saludos Institucionales
- 16.00 Asociación Tae-Kwon-Do
- 16.25 Dancers ML
- 16.45 Taller Municipal Danzas Clásicas
- 17.25 Estilización Folclórica Gisela Díaz
- 17.50 Tradiciones Chilenas
- 18.35 Taller Municipal Urdiembres
- 19.00 Nohur El Ain Danzas Españolas
- 19.35 Taller Municipal Danzas Urbanas
- 20.15 Sulupe
- 21.00 Miguelito de la gente
- 21.40 La Sachasonkoy
- 22.10 Entrega de Subsidio a Instituciones Locales y Premiación Programa «Reciclá y Ganá» 2025
- 22.50 Hermanos Sobra
- 23.45 La Ke Faltaba
ESCENARIO «ROCK«: ubicado sobre calles Gelonch y San Juan
- 17.30 Apertura y Saludos Institucionales
- 18.00 Acto Reconocimiento a Vecinos/as e Instituciones Destacadas
- 19.15 Los Delincuentes del Rock
- 19.55 Fractales
- 20.40 Suelas Embarradas
- 21.20 No tan santos
- 22.05 Susi Blus
- 23.00 La Drim
- 23.55 Trio Bar
ESCENARIO «DE LAS INFANCIAS»: ubicado sobre calles Gadano y Misiones
- 16.00 Apertura y Saludos Institucionales
- 16.30 Rober y La Máquina
- 18.00 Circo sin fin
- 19.45 Intelecto Free (Competencia Freestyle)
- 16.00 a 19:30 hs Espacio de actividades infantiles: dibujos, pinturas, libros objeto, rompecabezas, pinta caritas, juegos para primeras infancias a cargo de los CECIs, etc.
