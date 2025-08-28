Dolor en Roca por la muerte de un funcionario: “Un compañero comprometido”

La noticia del fallecimiento del director del Centro Administrativo de Roca, Juan Durán, sacudió a la localidad en la mañana del jueves. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, lo despidió con un sentido mensaje: «Un compañero comprometido con la gestión pública y con una fuerte identidad en el Movimiento Patagónico Popular”.

Una pérdida inesperada que impactó a Roca: las palabras de Weretilneck

Durán tenía 41 años y estaba al frente del Centro Administrativo del Gobierno de Río Negro en Roca. Según trascendió, la causa de su fallecimiento habría sido una descompensación cardíaca.

En el mensaje difundido, Weretilneck manifestó además: “Acompañamos en este momento de dolor a su familia, a sus amigos y a todos quienes compartieron con él la vocación de trabajar por nuestra provincia”.

El empleado estatal estaba al frente del Centro Administrativo de Roca. Foto: archivo.

Las palabras reflejaron el impacto que su partida generó en los distintos ámbitos donde supo desempeñarse.

La trayectoria de Juan Durán en el Estado rionegrino

A lo largo de su carrera, ocupó diferentes en la administración pública. Fue director de Coordinación Territorial del Alto Valle y Valle Medio en el Ministerio de Seguridad, además de desempeñarse en el área de Acción Comunitaria en el ex Ministerio de Desarrollo Humano.

Durante la gestión de Arabela Carreras desarrolló tareas en diferentes sectores estatales, mientras que con la asunción de Weretilneck quedó al frente del Centro Administrativo roquense. En redes, los vecinos lo despidieron con mensajes de afecto y condolencias a la familia.