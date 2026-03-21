Quién era el hombre de Cipolletti que murió tras chocar contra el arco que divide San Luis y La Pampa

Un trágico accidente se cobró la vida de un vecino de Cipolletti este viernes por la madrugada luego de que el hombre chocara contra el arco que divide las provincias de San Luis y La Pampa. La víctima viajaba a bordo de una Toyota Hilux, que impactó contra la estructura ubicada entre la Ruta Provincial 55 de San Luis y la Ruta Provincial 105 de La Pampa.

Según informó el sitio Info La Huella el choque se produjo cerca de las 4 y el hombre falleció minutos después de ser rescatado inconsciente del vehículo. De acuerdo a información que accedió este medio, la víctima fue identificada como Javier Agustín Díaz, de 39 años. En el lugar trabajó personal de Salud del hospital de Victorica, Bomberos Voluntarios y efectivos de la Comisaría 43 de Arizona.

Choque fatal en el límite con La Pampa: una camioneta quedó incrustada en el arco interprovincial

Según el medio local, cuando los equipos arribaron encontraron la camioneta Toyota Hilux incrustada contra la estructura del límite interprovincial con importantes daños. El conductor había quedado atrapado dentro del habitáculo, por lo que debieron realizar tareas de rescate.

Bomberos voluntarios de Victorica acudieron al lugar.

Bomberos de Victorica trabajaron para retirar al hombre del vehículo. Minutos después llegó una ambulancia de Arizona, quien constató la muerte del conductor.

Después del rescate, el cuerpo fue retirado y trasladado. En paralelo, las autoridades continuan con las actuaciones para avanzar en la reconstrucción de cómo ocurrió el siniestro sucedido sobre la Ruta 55 de San Luis.