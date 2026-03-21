Dos heridos por un grave vuelco sobre la Ruta 7 en Centenario

Durante las primeras horas de este sábado 21 de marzo se registró un grave vuelco sobre la Ruta Provincial 7 que dejó como resultado dos personas heridas. El siniestro ocurrió a la altura de Centenario.

Grave vuelco en la Ruta 7: qué pasó con los heridos

El hecho ocurrió minutos después de las 7 a la altura del arco de bienvenida de la localidad. La protagonista del vuelco fue una camioneta Renault Duster ocupada por dos jóvenes de aproximadamente 22 años.

Según la información brindada por el sitio Centenario Digital, el vehículo circulaba desde Neuquén en dirección a Centenario. Por motivos que se desconocen, el conductor al llegar al sitio mencionado perdió el control y terminó volcando hasta quedar con sus cuatro ruedas hacia arriba.

Como el vehículo quedó sobre la banquina, el tránsito no se vio interrumpido aunque sí hubo restricciones debido a la presencia del personal policial y de salud.

Los ocupantes, un joven y una joven, son oriundos de Centenario y resultaron con heridas por las que fueron asistidos por el SIEN. En el hecho también intervino Bomberos para dar vuelta el vehículo.

Trascendió que los efectivos no pudieron realizarle el test de alcoholemia al conductor debido a que fue trasladado al hospital por lo que resta saber si conducía alcoholizado o no.