Quieren implementar el turno vespertino en una Epet de Plottier por «falta de bancos»

La Epet 9 de la localidad de Plottier se encuentra en una discusión entre integrantes de la comunidad directiva, ya que una parte del equipo presentó como una solución a la falta de lugar en el establecimiento, trasladar turnos diurnos al turno vespertino.

Se supo a través de la consejera escolar del distrito 5 de Plottier, Eluney Domina, que una parte del equipo directivo del Epet 9 está impulsando pases de tres cursos de cuarto, quinto y sexto año de manera obligatoria para el turno vespertino. A partir de esto varios docentes se mostraron en contra de la iniciativa, en primer lugar porque trasladarían sus cargos y horas diurnas a nocturnas pero principalmente porque ven en este traslado un peligro para los estudiantes que aún son menores de edad.

Asimismo, las familias de los estudiantes se mostraron preocupados ante el posible cambio porque la localidad de Plottier no cuenta con un servicio de transporte que cubra la totalidad de las horas del día, o que llegue a todo los puntos de la localidad. «Hoy por hoy, varios estudiantes que viven fuera de la zona urbana, se están teniendo que retirar antes para llegar al colectivo», agregó Domina.

Cabe destacar que el EPET Nº9 cuenta solo con un turno vespertino que se creo únicamente para dar solución a los estudiantes que durante la pandemia se atrasaron, pero el resto de los cursos son diurnos. Por otra parte, la consejera escolar apunto que la solución a la sobrematrícula de estudiantes es que se realicen construcciones de nuevos cursos o edificios escolares, no cambiar los turnos.

En este sentido, Domina indicó: «El CPE está llevando adelante una política en toda la provincia que es abrir vespertinos para no construir escuelas. Nos pasa que se prometen construcciones de escuelas, no se hacen y los presupuestos se caen. La finalización de las obras de gimnasio y talleres de la EPET 9, está presupuestado hace más de cinco años pero los responsables, no lo ejecutan».

Si bien esta propuesta aun no se implementó, la situación les resulta preocupante por lo que desde ATEN Plottier enviaron un comunicado donde resolvieron realizar una sentada para expresar a toda la comunidad educativa el rechazo generalizado a la propuesta.