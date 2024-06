Reclamo de justicia en Neuquén a tres años de la explosión en Aguada San Roque que mató a dos trabajadores y una docente

El pedido unánime de justicia por parte de las familias de los trabajadores Nicolás Francés y Mariano Spinedi y la docente Mónica Jara, retumba a tres años de la explosión en la Escuela N° 144, de Aguada San Roque. La espera del juicio oral, que tiene seis imputados entre constructores y funcionarios, entra en la etapa final. Las audiencias empezarán el 4 y se extenderán hasta el 16 de agosto, en Neuquén capital. Hoy habrá una marcha en la capital neuquina.

«Duele. Duele la espera de una resolución», es lo primero que dice Marcela Altube, la esposa de Nicolás Francés, el gasista muerto en la explosión junto a Mariano Spinedi, como ayudante. Otra vez es 29 de junio, pero tres años después y todavía espera que la justicia -ojalá- le traiga un poco de tranquilidad.

«También duele la ausencia, la pérdida y la agonía de tener que estar esperando que los responsables, parece que tienen más derechos que uno, paguen. Somos las víctimas sobrevivientes. Todo eso duele», explicó. Marcela, hace tres años atrás despidió a su esposo con un beso rápido, un abrazo y con un: «nos vemos a la tarde». Eso no ocurrió: «nunca más volvió y tampoco nadie llamó para dar explicaciones», dijo a Diario RÍO NEGRO.

Tanto Francés como Spinedi murieron en el acto. Fue la tarde del 29 de junio de 2021, alrededor de las 13:50. Trabajaban en tareas de instalación de gas y verificaban sí los calefactores de la escuela albergue funcionaban bien. Mientras estaban junto a la docente Mónica Jara, pero en el dormitorio de niñas hubo una deflagración y un incendio. Los hombres murieron en el acto. La docente alcanzó a salir por una ventana y falleció 13 días después.

Norma Albarrán, la mamá de la docente que murió en la explosión de Aguada San Roque (Foto: archivo Andrea Vazquez)

«Un día bien, otro me caigo, al siguiente me vuelvo a levantar con fuerza. Ver a mis nietas (las hijas de Mónica, de 11 y 16 años) que no tienen a su mamá es muy fuerte para mí», contó Norma Barrera, la mamá de la maestra.

Para Norma y los suyos, al igual que para las familias Francés y Spinedi, el proceso no ha sido fácil. La causa con tres víctimas fatales y múltiples acusados implicó que sea declarada compleja, y los plazos se extendieron hasta ahora. El juicio comenzará el 4 de agosto en Neuquén, a diferencia de lo que ocurrió hasta esta instancia previa cuyas audiencias se desarrollaron en Cutral Co, por jurisdicción.

A lo largo de todo este tiempo, Marcela indicó que sin ninguna duda tuvieron que cultivar la paciencia. «Nuestro seres amados partieron (hace tres años) y qué se ha hecho?. Una quiere sanar, pero hay un montón de cosas. Esto latente todavía, es como que no se cierra el círculo. Tenés la sensación que no se está haciendo la justicia que estas personas se merecen», definió Marcela.

«La justicia lenta también duele para los que sobrevivimos»

Para Marcela, la agonía no termina. Elige graficar su día a día en forma sencilla: «dando vueltas, esperando resoluciones de terceros que te exceden».

Desde que inició la causa judicial y con la realización de las audiencias, Marcela explicó que si bien entiende que cada una de las personas acusadas tiene derecho a una legítima defensa, le duele escuchar a sus defensores que hablan con liviandad de las víctimas.

Sostuvo que desde hace tres años que no tiene a su esposo y eso implicó que se truncaran sus sueños, proyectos y planes de vida. Sin embargo, tiene mucha esperanza en que llegue del día del juicio y que no se modifique -otra vez- la fecha para que los supuestos responsables, «se hagan cargo de las acciones o inacciones».

«Justicia, por favor y que no se repitan más eventos de esta índole. Que se haga justicia por estas tres personas que perdieron la vida, por inacción de personas que les importa muy poco la vida de los demás», remarcó Altube.

«Siento que decepcioné a mi hija», dijo la mamá de Mónica

Mientras se preparan para la movilización que hoy habrá en Neuquén con los familiares, amigos y compañeros de Mónica, desde el monumento a San Martín hasta la casa de Gobierno, Norma reflexiona que siente que decepcionó a su hija.

«Siento que decepcioné a mi hija. Cuando pasó lo de Cutral Co (con el sobreseimiento de Luna y de Cresatti) me fui afuera. Escuchar al juez (de Garantías) Mario Tommasi decir que no se puede accionar contra todos los que no cumplen con sus deberes fue algo muy fuerte para mí», recordó la mamá de la maestra.

Tanto Fabio Luna, director general de la Modalidad Rural del CPE; y Patricia Delia Cressatti directora provincial de Nivel Primario, quedaron desvinculados de la causa.

Comparó la situación que afrontan con las familias de la explosión de la destilería New American Oil -NAO- ocurrida en Plaza Huincul y con tres operarios muertos. «Es como dicen las chicas de NAO, sin justicia no hay paz. Y bueno, yo no tengo paz porque no hay justicia».

Más adelante dijo que no sabe qué esperar porque, a su criterio, está todo dicho: «No cumplieron con sus deberes, se produjeron (tres) muertes por no cumplir. No sé qué más pruebas quieren los jueces, no sé qué necesitan», dijo.

Si bien espera el juicio, se confiesa decepcionada y anheló que del resultado de las audiencias : «ojalá sea hago bueno, pero tengo mis dudas».

Hoy se repetirá la movilización a dos años de la explosión en la escuela de Aguada San Roque. Foto: Matías Subat

«Esperamos condenas ejemplares», dijo Marcelo Guagliardo secretario general de ATEN

El secretario general del gremio docente neuquino ATEN, Marcelo Guagliardo, sostuvo que siguen insistiendo para que el gobierno de Neuquén trabaje y garantice las escuelas seguras, y que pongan a resguardo a las trabajadoras y trabajadores de la educación, a las infancias y a las personas que concurren a los edificios.

En este contexto, explicó que como primera medida tienen que garantizar el derecho a la educación en la provincia. «Hay dolorosos antecedentes: Silvia Roggetti y Mónica, además de los trabajadores Nicolás y Mariano», aportó.

«Esperamos que se determinen las responsabilidades de los funcionarios que tenían a su cargo, supervisar, ejecutar una obra sin que eso representase ningún riesgo para nadie. Cosa que a todas luces está visto que no pasó», refirió ante la consulta de este medio.

«Esto es lo que esperamos de la justicia, que hayan condenas ejemplares, y que sepan los funcionarios de Obras Públicas en particular que tienen la enorme responsabilidad de ser los garantes de esa seguridad y esas condiciones de aprendizaje y trabajo que nos debe garantizar el estado», dijo.

Para el dirigente gremial, espera que se dilucide en las audiencias el vínculo que pudiera existir entre: «la corrupción y el resultado de esa obra en Aguada San Roque». No solo las acciones que condujeron a la explosión, sino, para Guagliardo, la «sospecha que eso estuvo teñido de actos de corrupción».

Guagliardo espera que la justicia sea profunda en valor las pruebas que existen. «Esperamos condenas ejemplares para quienes están en el banquillo y para todos aquellos que tengan a su cargo una tarea como armar un pliego, controlar que se ejecute, supervisarlo y entregar todas las condiciones que se necesitan para trabajar sin problemas.

El titular del sindicato que se constituyó en querellante en la causa, recordó que en el devenir del procedimiento se llegó a esta instancia con los seis acusados y no la totalidad. «La justicia ha venido siendo esquiva en procura de condenar a todos los responsables. Lamentablemente no llegará la totalidad (de los acusados iniciales), pero los que llegan lo hacen con una enorme responsabilidad», sostuvo.

Recordó que los funcionarios y los contratistas fueron los encargados de armar el pliego, hacer el seguimiento supervisar la obra y entregarla en condiciones: «esto no pasó y así tuvimos este resultado irreparable que es la pérdida de la vida de Mónica y de Nicolás y Mariano».

Hoy a las 11: 30 el gremio se convocó a la marcha para exigir justicia en el monumento a San Martín.

Los ejes de la acusación pública

El fiscal jefe Gastón Liotard, representante de la fiscalía única que lleva adelante la causa -junto a los acusadores particulares de las familias y del gremio docente ATEN- indicó que se preparan para las dos semanas de debate oral.

«Tenemos la expectativa de poder probar nuestra teoría del caso delante de los jueces. Esto es en dos ejes: la explosión en sí, un estrago culposo agravado producido por las cuestiones puramente técnicas que sucedieron y que no se previeron como seguridad; y por el otro la desidia e ineficacia del Estado a la hora de controlar», respondió Liotard ante la consulta de Diario RÍO NEGRO.

El fiscal jefe explicó que, en esta causa, hay una concatenación de responsabilidades. «A nuestro entender, eso va de la mano de la corrupción, la desidia, la desorganización y falta de control que terminó en el hecho con una explosión con tres víctimas fatales».

Liotard recordó que las seis personas que van a juicio son las que la fiscalía consideró como coautores de estrago culposo agravado, sumado a los delitos contra la administración pública.

Se realizó la audiencia de control de acusación por la explosión en la escuela N°144 de Aguada San Roque. Foto: Andrea Vázquez.

«Es una causa compleja y eso hace que todos los plazos se dupliquen. Naturalmente hace que el proceso sea largo. Son tres los acusadores entre la fiscalía y las querellas que representan a distintas acusaciones y varios imputados que tienen su propia defensa», apuntó.

La semana anterior hubo una audiencia de convenciones probatorias y se incorporaron 11 convenciones más. Esto permite a las partes llegar a acuerdos y reducir la cantidad de testigos que agilizará el proceso aunque de todos modos será extenso.

Los acusados que llegaron a la instancia de juicio son: el representante técnico, arquitecto Diego Patricio Bulgheroni; Héctor Eduardo Villanueva Montalbán, socio gerente de Arte Construcciones; Sergio Percat, inspector de obra; Raúl Alfredo Capdevilla, director provincial de Obras Contratadas de la secretaría de Obras Públicas; Carlos Alfredo Córdoba, director de Obras Contratadas dependiente de la secretaría de Obras Públicas; y Roberto Vicente Deza, subsecretario de Obras Públicas.

En cuanto al maestro mayor de obra, Eduardo Afione, podrá acceder a la suspensión de juicio a prueba. «Se le reprochaba los delitos contra la administración pública porque no era funcionario, sino constructor, que figuraba para nosotros, irregularmente», explicó Liotard. Afione solicitó la suspensión de juicio a prueba, y los acusadores se opusieron. El juez de garantías, Mario Tommasi les dio la razón.

En el contexto de la causa que investiga la explosión en Aguada San Roque, la semana pasada hubo una serie de allanamientos, y uno de ellos fue en el Consejo Provincial de Educación. Foto: Florencia Salto

Sin embargo, un tribunal de Impugnación falló a favor de Afione. Los acusadores interpusieron una presentación extraordinaria ante el Tribunal superior de Justicia que avaló al imputado. Ahora hay un recurso ante la Corte Suprema de Justicia.

Las audiencias se desarrollarán en la Ciudad Judicial de Neuquén capital desde el 4 al 16 de agosto para facilitar el desarrollo en cuanto a espacio, que permita albergar no solo a las familias de las víctimas; como a los acusados, sus defensas y los testigos que en su gran mayoría son de la capital neuquina.

Los jueces Lisandro Federico Fidel Borgonovo, Diego Fernando Chavarría Ruiz e Ignacio Pombo conformarán el tribunal que llevará adelante el juicio.