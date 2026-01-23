Recomendaciones clave sobre el protector solar, en el inicio de la campaña de concientización en el Paseo de la Costa

Aplicar protector solar parece algo simple, sin embargo, hacerlo de manera correcta resulta clave para prevenir y cuidar la piel del sol en un contexto de radiación solar cada vez más intensa. Farmacias Global insiste en la importancia de saber cómo y cuándo usarlo, y lo hace en el inicio de la campaña de concientización que comienza este sábado en el Paseo de la Costa de Neuquén.

Tal como expuso la farmacéutica y representante de Farmacias Global, Florencia Bavastri, la protección solar en todo momento es fundamental. “Hoy el sol quema incluso en días nublados. Hay que empezar a cuidarnos más, es importante que se tome conciencia y no esperar a una patología o detectar algo raro en nuestra piel”, advirtió.

Es por esto que Farmacias Global busca concientizar con el cuidado de la piel en cada farmacia, en campañas de difusión y en redes sociales.

«Antes de salir de tu casa siempre debes aplicarte protector solar corporal y facial con factor de protección 30 o más«, indican las especialistas. De la mano con el protector, hablan del repelente y hacen hincapié en aplicarlo 30 minutos después.

Las farmacéuticas cuentan que la duración del repelente ronda de tres a nueve horas, según su composición.

Las expertas afirman: «El protector solar hay que reaplicarlo cada dos horas, luego de bañarse en el agua o de transpirar intensamente».

Si bien las recomendaciones sobre la aplicación del protector solar son claves para evitar dañar la piel, hay un hábito que buscan difundir: «No te olvides de evitar la exposición de 10 a 16 horas», exponen. Además, insisten en el uso de sombrero o gorra para mayor protección.

Campaña de concientización en el Paseo de la Costa

Farmacias Global viene desarrollando distintas acciones vinculadas a la prevención y la concientización, con la idea de recuperar el rol de la farmacia como un espacio de consulta y orientación en temas de salud.

Bajo el slogan de “Cuidarte está en tus manos”, la iniciativa busca generar conciencia sobre la importancia de la protección solar y los hábitos saludables de exposición, acercando información clara y accesible a personas de todas las edades.

Durante este verano, esa línea de trabajo se refleja en una campaña conjunta con el laboratorio Andromaco que se realizará en el Paseo de la Costa. El Punto de Concientización Solar funcionará desde el 24 de enero hasta el 28 de febrero, los sábados y domingos de 12 a 18.

Allí habrá asesoramiento de dermoconsejeras, información sobre el uso correcto del protector solar, indicadores de radiación UV y propuestas lúdicas pensadas para familias y chicos. Premios y

actividades recreativas también son parte de la agenda.

“La farmacia es un lugar donde la gente puede consultar, preguntar y recibir consejos, y queremos recuperar ese rol”, concluyó la farmacéutica. La iniciativa apunta a acercar información clara y práctica, y promover hábitos de cuidado que no queden limitados al verano, sino que acompañen el día a día.