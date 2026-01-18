Cuidar la piel frente a un sol cada vez más intenso: concientización en el Paseo de la Costa de Neuquén

Para muchas personas, el protector solar aparece recién cuando empiezan las vacaciones o sube fuerte la temperatura. El resto del año, muchas veces queda guardado en un cajón. Sin embargo, el sol no se toma descanso. Este es el punto de partida para la campaña de concientización que realizará Farmacias Global en el Paseo de la Costa de Neuquén durante los meses de enero y febrero.

Desde el ámbito farmacéutico advierten que, si bien en los últimos años creció la conciencia sobre el cuidado de la piel, el hábito todavía es irregular.

Florencia Bavastri, farmacéutica y representante de Farmacias Global, contó que la demanda de protectores solares aumenta notablemente en verano, pero no siempre se traduce en un uso sostenido. “Cuando hay chicos en la familia, el protector no se negocia. En los adultos, en cambio, muchas veces el cuidado queda en segundo plano”, explicó.

Según señaló, el producto sigue siendo visto como algo estacional, cuando en realidad debería formar parte de la rutina diaria. “Hay protectores pensados para el rostro y para quienes trabajan en oficinas o frente a pantallas. Esa información no siempre se conoce y es importante”, indicó Bavastri.

También se notan diferencias en los hábitos de cuidado. De acuerdo con su experiencia, las mujeres suelen incorporar el protector facial durante todo el año, mientras que a los hombres les cuesta un poco más, sobre todo en otras épocas. Aun así, la farmacéutica destacó que en los últimos años se percibe un avance: “De a poco la información va llegando y la gente se cuida un poco más”.

Otro punto que remarcó es la intensidad actual del sol. “Hoy quema incluso en días nublados. Hay que empezar a cuidarnos más, es importante que se tome conciencia y no esperar a una patología o detectar algo raro en nuestra piel”, advirtió.

Campaña de concientización en el Paseo de la Costa

Farmacias Global viene desarrollando distintas acciones vinculadas a la prevención y la concientización, con la idea de recuperar el rol de la farmacia como un espacio de consulta y orientación en temas de salud.

Bajo el slogan de “Cuidarte está en tus manos”, la iniciativa busca generar conciencia sobre la importancia de la protección solar y los hábitos saludables de exposición, acercando información clara y accesible a personas de todas las edades.

Durante este verano, esa línea de trabajo se refleja en una campaña conjunta con el laboratorio Andromaco que se realizará en el Paseo de la Costa. El Punto de Concientización Solar funcionará desde el 24 de enero hasta el 28 de febrero, los sábados y domingos de 12 a 18.

Allí habrá asesoramiento de dermoconsejeras, información sobre el uso correcto del protector solar, indicadores de radiación UV y propuestas lúdicas pensadas para familias y chicos. Premios y

actividades recreativas también son parte de la agenda.

“La farmacia es un lugar donde la gente puede consultar, preguntar y recibir consejos, y queremos recuperar ese rol”, concluyó la farmacéutica. La iniciativa apunta a acercar información clara y práctica, y promover hábitos de cuidado que no queden limitados al verano, sino que acompañen el día a día.