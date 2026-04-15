Récord histórico de sífilis en 2025: la Patagonia encabeza los contagios en Argentina

La sífilis se puede detectar a través de un examen de sangre de forma gratuita en los hospitales. Foto: ilustrativa.

Argentina notificó un total de 46.799 casos de sífilis durante 2025, el valor más alto desde que se tiene registro, según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN). La cifra representa una tasa de incidencia de 117,2 casos por cada 100 mil habitantes, con una tasa mayor en la Patagonia.

El informe detalla que la tendencia creciente se aceleró a partir de 2015. Si bien hubo una baja temporal en 2020 y 2021 por el impacto de la pandemia en el sistema de salud, la curva ascendente retomó su fuerza en 2022. En 2023 se superaron los 30.000 registros anuales por primera vez, aunque 2025 fue el año récord.

Las autoridades sanitarias señalaron que este incremento responde a una mayor circulación de la bacteria, pero también al fortalecimiento de las estrategias de vigilancia. La incorporación de nuevos centros de salud, la capacitación de los equipos y el uso de pruebas rápidas permitieron captar casos que antes no detectaba el sistema.

Sífilis en la Patagonia: registró la tasa más alta de incidencia

Este escenario nacional se enmarca en un aumento global. En 2022, cerca de 8 millones de adultos contrajeron la infección en el mundo. En la Región de las Américas, se estima que 3,4 millones de personas viven con la enfermedad, lo que representa un aumento cercano al 30% respecto a 2020.

Dentro del territorio nacional, la región Sur y Cuyo se posicionan por encima del promedio general. En 2025, la Patagonia presentó la mayor incidencia poblacional con 159,8 casos cada 100 mil habitantes. Cuyo le siguió con una tasa de 137,5.

En contraste, el NEA registró 133 casos y el NOA 111,7. La región Centro se mantuvo como la zona con menor incidencia, con una tasa de 109,4 casos, por debajo de la media nacional.

El Ministerio de Salud conformó una mesa especial para frenar el avance de la enfermedad.

La sífilis crece en el país y afecta principalmente a mujeres jóvenes

La sífilis afecta de forma mayoritaria a jóvenes y adultos jóvenes. El grupo de 15 a 39 años concentró el 76% de los casos totales en 2025 (35.497 registros). La población de 20 a 24 años presentó la tasa de incidencia más alta.

En este rango, la afectación en mujeres (366 casos cada 100 mil) es muy superior a la de los varones (218,2). Sin embargo, a partir de los 50 años el perfil se invierte y los hombres superan las tasas femeninas.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud implementa un abordaje integral. En 2025 se creó la Mesa Ministerial de ITS para coordinar la prevención y el tratamiento. Actualmente, la cartera trabaja en un Plan Operativo Anual que busca garantizar el acceso a testeos y tratamientos en todas las jurisdicciones del país.

Qué es la sífilis

Se trata de una infección producida por bacterias que se transmite, en la mayoría de los casos, por contacto sexual. Comienza con una llaga indolora en los genitales, el recto o la boca. El contagio se produce por el contacto directo con esas heridas. También existe la transmisión de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia.

*Con Información de Agencia Noticias Argentinas